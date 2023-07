DAX® - Unterstützungen en masse zwischen 15.000 und 16.000 Punkten

Der DAX® kletterte im frühen gestrigen Handel bis auf ein Vierwochenhoch bei 16.240 Punkten, konnte das gewonnene Terrain jedoch nicht behaupten. Letztlich ergab sich sogar ein leichtes Tagesminus, so dass der entscheidende Widerstand, das Allzeithoch bei 16.427 Zählern, zunächst weiter außer Reichweite bleibt. Womöglich steht demnächst bereits die erste, durchaus bedeutende Unterstützungszone auf dem Prüfstand. Bedeutend schon rein optisch, denn gemeint sind die mittelfristig bedeutenden Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage, welche sich aneinander schmiegend direkt unterhalb der 16.000er-Marke bewegen. Darunter würde eine waagerechte Intraday-Zone um 15.810 Punkte eine leicht Unterstützung bieten. Ungleich massiver wäre dann um 15.420/15.455 Zähler die Kombination aus dem letzte Woche erreichten Dreimonatstief und dem sich diesem nähernden siebenmonatigen Aufwärtstrend. Eine aus strategischer Sicht noch bedeutendere Rolle weist der am 52-Wochen-Tief startende und sogar steilere zehnmonatige Aufwärtstrend auf, welcher sich inzwischen auch bereits im 15.300er-Bereich bewegt. Die 200-Tage-Linie verläuft mittlerweile so steil, dass sie bereits über 15.000 Punkten notiert.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

