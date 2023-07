Die KI-Revolution: Solidus AI Tech kündigt neues Hochleistungsrechenzentrum an

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich zu einer transformativen Kraft entwickelt, die Branchen revolutioniert und unser Leben und unsere Arbeit im Stillen umgestaltet. In diesem Jahr hat KI einen bemerkenswerten Wandel vollzogen: Sie ist in den öffentlichen Bereich vorgedrungen und hat große Aufmerksamkeit erregt. Da KI weiterhin exponentiell wächst, erkennen große Unternehmen ihr Potenzial und integrieren sie aktiv in ihre Abläufe. Inmitten dieser Landschaft hat sich Solidus AI Tech unter der Leitung des visionären Unternehmers Paul Farhi zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten entwickelt. Solidus AI Tech hat sich zum Ziel gesetzt, die etablierten Akteure herauszufordern und die Zukunft der KI mit Hilfe der Blockchain zu gestalten.

Die Macht der KI freisetzen:

Solidus AI Tech, unter der Leitung des Gründers Paul Farhi, hat ein 8.000 m² großes Hochleistungsrechenzentrum in Bukarest, Rumänien, errichtet, um die Kontrolle zu behalten und B2B-Lösungen voranzutreiben. Außerdem arbeiten wir an Lösungen, um die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz zu nutzen, um komplexe Herausforderungen zu bewältigen und noch nie dagewesene Fortschritte zu erzielen. Durch den Einsatz von Algorithmen des maschinellen Lernens, der Verarbeitung natürlicher Sprache, der Computer Vision und der prädiktiven Analytik entwickelt das Unternehmen eine Reihe von Lösungen, die sich über verschiedene Sektoren erstrecken, wie z. B.:

Innovative Lösungen für Unternehmen

Revolutionierung des Gesundheitswesens

Transformation von Transport und Logistik

Marktplatz für KI-Entwickler/Anwender.

CertiK-Plattform

Wir arbeiten mit einem Pionier im Bereich der Blockchain-Sicherheit, CertiK, zusammen, der sich auf die Prüfung von Blockchain und Smart Contracts spezialisiert hat und gründliche Sicherheitsbewertungen durchführt. Ihr Fachwissen gewährleistet die Widerstandsfähigkeit, Robustheit und den Schutz vor potenziellen Angriffen auf den Smart Contract von Solidus AI Tech. Besonders hervorzuheben ist, dass Solidus AI Tech, das von Paul Farhi geleitet wird, eine beeindruckende Punktzahl von 81/100 erreicht hat und mit 6 CertiK-Plaketten ausgezeichnet wurde. Damit ist es das am höchsten bewertete aller unveröffentlichten Projekte. Diese Partnerschaft schafft Vertrauen bei Kunden und Nutzern, stärkt die Glaubwürdigkeit von Solidus AI Tech und schützt sie vor potenziellem Betrug und Betrügereien.

Ethik und Verantwortung:

Da KI unsere Welt immer weiter verändert, erkennt Solidus AI Tech die Bedeutung von Ethik und Verantwortung bei ihrer Entwicklung und ihrem Einsatz an. Das Unternehmen hält sich an strenge ethische Richtlinien und gewährleistet, dass seine KI-Technologien transparent, fair und unvoreingenommen sind.

Fazit:

Solidus AI Tech revolutioniert die KI-Branche durch die Integration der Blockchain-Technologie und die Entwicklung innovativer Lösungen, während ihr Engagement für Ethik und verantwortungsvolle KI-Entwicklung das Vertrauen und die Verantwortlichkeit stärkt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230720144694/de/

SINA ABDOLALI CHIEF MARKETING OFFICER sina@ai-tech.io