EU-Kommissionsvize Timmermans will bei Niederlande-Wahl antreten

Amsterdam (Reuters) - EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans will bei der vorgezogenen Parlamentswahl in den Niederlanden als gemeinsamer Spitzenkandidat der Sozialdemokraten und der Grünen antreten.

Er habe beiden Parteien am Morgen mitgeteilt, dass er sie bei den Neuwahlen am 22. November gerne anführen würde, sagte der 62-jährige Ex-Außenminister am Donnerstag im niederländischen Fernsehen. "Ich möchte Ministerpräsident werden, weil ich denke, dass wir anders Politik machen können als in den vergangenen Jahren, dass wir eine gerechtere Gesellschaft schaffen können, in der der Markt den Menschen dient und nicht umgekehrt." Damit dürfte er die EU-Kommission nach fast einem Jahrzehnt noch vor Herbst verlassen, um den Wahlkampf in seiner Heimat zu führen. Die EU-Kommission äußerte sich zunächst nicht dazu. Die Partei der Arbeiter, der Timmermans angehört, und die Partei GrünLinks wollen bei der Wahl am 22. November gemeinsam antreten, um den Schwund an Unterstützung für linke Parteien zu stoppen.

Timmermans gehört der EU-Kommission seit 2014 an. Seit 2019 ist er dabei auch für Klimaschutzfragen zuständig. Dazu gehört das EU-Maßnahmenpaket "Green Deal" zum Kampf gegen den Klimawandel. Zuvor war Timmermans von 2012 bis 2014 Außenminister im vorherigen Kabinett des nun scheidenden Ministerpräsidenten Mark Rutte von der liberal-konservativen VVD. Ruttes Mitte-Rechts-Koalition aus vier Parteien war Anfang Juli am Streit über eine Verschärfung der Regeln zum Familiennachzug von Asylsuchenden zerbrochen. Der 56-Jährige hatte daraufhin überraschend seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Nach 13 Jahren geht damit seine Amtszeit als dienstältester Regierungschef in der Geschichte der Niederlande zu Ende.

Timmermans war bereits seit einiger Zeit als Spitzenkandidat bei der nächsten Wahl in den Niederlanden gehandelt worden. Auch weil sein Wahlkampf als Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten bei den Europawahlen 2019 weithin als Erfolg gewertet worden war. Er ist als geschickter Verhandlungsführer bei internationalen Klimaverhandlungen bekannt. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage trauen ihm 39 Prozent der niederländischen Wahlberechtigten die Führung der nächsten Regierung zu. Timmermans stammt aus der südniederländischen Provinz Limburg. Er spricht auch Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Russisch. Sein freiwerdender Posten bei der EU-Kommission dürfte wieder von den Niederlanden nachbesetzt werden.

