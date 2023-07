OTS: F24 AG / F24 Nordics baut führende Position in den nordischen Ländern ...

F24 Nordics baut führende Position in den nordischen Ländern durch Übernahme des führenden regionalen Anbieters für Servicebenachrichtigungen Blue Idea ApS weiter aus Trondheim (ots) - F24 Nordics AS baut seine führende Marktposition in den nordischen Ländern durch die Übernahme von Blue Idea ApS, einem führenden regionalen SaaS-Anbieter für Servicebenachrichtigungen, weiter aus. Das Unternehmen mit Sitz in Silkeborg (Dänemark) entwickelt und vertreibt eine eigene Software für Servicebenachrichtigungen, die es ermöglicht, bestimmte Kunden, Mitarbeiter oder Bürger schnell und effizient per SMS oder über andere Kommunikationskanäle zu informieren und zu alarmieren. Blue Idea vertreibt seine Lösung von drei Standorten in Dänemark, Schweden und seit kurzem auch von Finnland aus, wobei die Zielgruppe kritische kommunale Einrichtungen wie Versorgungsunternehmen, Gemeinden und Wohnungsbaugesellschaften sind. F24 wird zum Hauptakteur für Servicebenachrichtigungen in den nordischen Ländern Mit diesem Schritt wird F24 zu einem der Hauptakteure im Bereich der Servicebenachrichtigungen in den nordischen Ländern und baut seine Position als führender SaaS-Anbieter für Resilienz weiter aus. Marius Røstad, Managing Director und Vice President Engineering bei F24 Nordics AS: "Wir freuen uns sehr, Blue Idea in der F24-Familie begrüßen zu dürfen. Dieser Schritt vergrößert unsere Präsenz in den nordischen Ländern und ist ein großer Schritt, um unsere Marktabdeckung im Bereich der Servicebenachrichtigungen zu erweitern." Der CEO und Gründer von Blue Idea ApS, Flemming Bøgely, wird seine Funktion auch als Teil von F24 weiter ausführen. "Wir freuen uns, Teil von F24 mit seiner umfassenden globalen Präsenz zu werden. Die Zugehörigkeit zu diesem internationalen Unternehmen wird unseren bestehenden Kunden große Chancen bieten und es uns ermöglichen, sie umfassend zu unterstützen. Alle unsere Mitarbeiter freuen sich sehr darauf, die gemeinsame Zukunft zu gestalten", so Flemming Bøgely. Dr. Jörg Rahmer, Vorstandssprecher der F24 Gruppe, erklärt: "Wir als F24 Gruppe setzen unseren Wachstumskurs konsequent fort. Neben FramWeb, das Anfang 2023 zu uns gestoßen ist, ist Blue Idea bereits die zweite Akquisition in diesem Jahr in den nordischen Ländern. Damit werden wir als F24 zu einem Hauptakteur im Bereich Servicebenachrichtigungen in den nordischen Ländern. Darüber hinaus trägt dieser Schritt maßgeblich dazu bei, F24 als führenden und umfassenden Anbieter für Resilienz in Europa zu etablieren und zeigt erneut deutlich unseren ganzheitlichen Ansatz im Bereich Resilienz." Über F24 F24 ist der führende Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter für Business Messaging, Alarmierung sowie Incident- und Krisenmanagement in Europa. Mehr als 3.000 Kunden weltweit vertrauen auf die digitalen Lösungen von F24, um die Resilienz Ihrer Organisation ganzheitlich zu stärken. Die hochinnovativen F24-Lösungen unterstützen Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette: von der hochvolumigen Geschäftskommunikation und dem Bereich Governance, Risk und Compliance (GRC) über Massenbenachrichtigung, smarte Ereigniskommunikation sowie Bevölkerungswarnung und Notfallalarmierung bis hin zum umfassenden Incident- und Krisenmanagement. Über Blue Idea Blue Idea ist ein marktführender SaaS-Anbieter für Servicebenachrichtigungen in den nordischen Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Silkeborg (Dänemark) und verfügt über Niederlassungen in Schweden und Finnland. Blue Idea entwickelt und vertreibt eine eigene Softwarelösung für Massenbenachrichtigungen, die es ermöglicht, bestimmte Kunden, Mitarbeiter oder Bürger schnell und effizient per SMS oder über andere Kommunikationskanäle zu informieren und zu alarmieren. Pressekontakt F24: Dr. Stefanie Hauer Senior Vice President Marketing & Communication mailto:presse@f24.com +49 89 2323 638 75 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62168/5562891 OTS: F24 AG