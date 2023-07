Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zur Hitze

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung' zur Hitze:

"Zu tun ist jetzt Vieles. Vieles, von dem vor allem künftige Generationen profitieren werden - dazu zählt die viel diskutierte Energiewende, die auch bei sofortiger Umsetzung erst auf lange Sicht ihre Wirkung entfalten wird. Derweil muss sich der Mensch ans Jetzt anpassen. Versiegelte Plätze und Straßen, viel zu wenig Brunnen und Teiche, fehlendes Grün an und vor den Häusern, ein regelrechter Mangel an kühlenden Bäumen - das alles ist viel wichtiger als zum Beispiel klimatisierte Büroräume und Wohnungen. Beschattungen mithilfe von Sonnensegeln sollten zumindest in Innenstädten eine Selbstverständlichkeit sein. Gemessen an den klimabedingten Anforderungen stellt sich die Frage, auf welchem Planeten die Städteplaner die letzten 50 Jahre lebten?"/yyzz/DP/he