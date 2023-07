SIEMENS - Geraten die Bullen wieder unter Druck?

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 148,460 € (XETRA)

Die Siemens-Aktie markierte am 16. Juli 2023 ihr aktuelles Allzeithoch bei 167,00 EUR. Damit erreichte die Aktie ein wichtiges Kursziel auf den Cent genau. (siehe: SIEMENS - Ausbruch läuft an). Von dieser Rally konnten Kunden von stock3 Trademate sehr schön profitieren. Denn im Musterdepot „Active Trading“ lief mittels eines Hebelzertifikats ein Longtrade. Dieser wurde mit einem Plus von insgesamt 142,46 % am 16. Juni endgültig geschlossen. Eröffnet wurde der Trade am 07. Juni. Teilverkäufe gab es noch am 07. Juni und am 13. Juni.

Nach diesem Allzeithoch stürzte der Aktienkurs kurzzeitig deutlich ab. Am 10. Juli testete der Wert seinen EMA 200 erfolgreich. Von dort aus erholte er sich an den Widerstand bei 150,82 EUR bzw. an das log. 38,2 % Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch bei 150,72 USD. Dort scheint der Wert nach unten abzuprallen.

Zweite Verkaufswelle möglich

Die Siemens-Aktie könnte in den nächsten Tagen weiter unter Druck stehen. Ein Rückfall gen 137,04-134,66 EUR oder sogar gen 128,20/04 EUR ist möglich.

Erst mit einem Ausbruch über den EMA 50 bei aktuell 151,92 EUR würde sich das Chartbild aufhellen. Ein Anstieg gen 156,74-157,96 EUR oder sogar 167,00 EUR wäre dann möglich.

Fazit: Die nächsten Tage und Wochen könnten schwierig für die Siemens-Aktionäre werden. Eine weitere Konsolidierung ist möglich.

Siemens-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)