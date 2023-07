Tennis: US Open wechseln vom Free-TV ins Pay-TV

BERLIN (dpa-AFX) - Tennisfans müssen sich umstellen und für TV-Berichte von den US Open demnächst bezahlen. Das Grand-Slam-Turnier in New York wird von diesem Jahr an von der Sportstreaming-Plattform Sportdeutschland.TV übertragen, die Eurosport ablöst. Die DOSB New Media GmbH hat sich als Betreiber von Sportdeutschland.TV überraschend die Medienrechte an den US Open von 2023 bis 2027 gesichert, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Jedes Spiel des Turniers in New York will der Sport-TV-Anbieter übertragen, einen Teil davon auch gratis. "Die genaue Aufteilung der kostenpflichtigen und kostenlosen Inhalte wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben", heißt es in der Mitteilung. Noch nie zuvor habe ein Anbieter im deutschsprachigen Raum "in diesem Umfang über die US Open berichtet". Der DOSB-New-Media-Chef Björn Beinhauer kündigte ein "hochkarätiges Moderatoren- und Kommentatoren-Team" an.

In den vergangenen Jahren liefen die US Open beim Spartensender Eurosport, der auch die Australian und die French Open im Programm hat. Die Medienrechte für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon liegen beim Pay-TV-Sender Sky./mrs/DP/ngu