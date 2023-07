Tesla: Aktie fällt in Richtung Kernsupport!

Tesla öffnete diesen Mittwoch (19.07.2023) nach Börsenschluss seine Bücher. Die neue Strategie, durch Preissenkungen den Umsatz zu steigern, schlägt auf die Gewinn-Entwicklung durch. Firmenchef Elon Musk zeigte sich dennoch zu weiteren Preisnachlässen bereit, wenn die Konjunktur schlechter werden sollte. Viel erwartet sich Musk von der Entwicklung selbstfahrender Systeme. Der Autopilot sollte den Wert von Tesla-Fahrzeugen in Zukunft deutlich steigern. 15.000 US-Dollar für ein Upgrade für einen Autopiloten seien ein Schnäppchen im Vergleich zum Nutzwert der Systeme. Dem gegenüber steht die Einschätzung von Craig Irwin von Roth Capital Partners. Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse am späten Mittwoch hatte Irwin ein Kursziel von 85 US-Dollar für Tesla festgelegt, was auf ein Abwärtspotenzial von satten 71 % hindeutet.

Zum Chart

Das All Time High vom 4. November 2021 bei 414,50 US-Dollar war der Ausgangspunkt eines Abwärtstrends, der bis zum 2. Dezember 2022 Bestand hatte. Danach ging der Kurs von Tesla in den freien Fall über und sackte bis auf das markante Tief bei 101,81 US-Dollar am 6. Januar 2023 ab. In weiterer Folge bildete der Kurs - nach einer Rally im Ausmaß von rund 106 Prozent bis Mitte Februar 2023 - eine Seitwärtskonsolidierung aus. Dabei stellte der Kernwiderstand bei 208,40 US-Dollar die obere Begrenzung der Range dar, die in der Zeitspanne der Monate Februar und März 2023 viermal getestet und am 2. Juni nach oben durchbrochen wurde. Aktuell hat sich der Kurs aufgrund der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 19. Juli 2023 um über 9 Prozent am folgenden Tag verringert. Wird die Supportzone bei 264,11 US-Dollar in den kommenden Handelstagen durchbrochen, könnte der Kurs der Tesla-Aktie weiter in Richtung 208,40 US-Dollar fallen. Die Börsenluft ist aufgrund der massiven Kursaufwertung in diesem Jahr ohnehin ziemlich dünn, nachdem das erwartete KGV 2023 aktuell bei 98,05 liegt.