WOCHENVORSCHAU: Termine bis 2. August

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 02. August 2023

----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 20. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen 06:30 CHE: Rieter, Halbjahreszahlen 07:00 FIN: Nokia, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 CHE: ABB, Q2-Zahlen (10.00 h Call) 07:00 CHE: Mikron, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Georg Fischer, Halbjahreszahlen 07:00 SWE: Volvo Cars, Q2-Zahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen 07:30 SWE: Saab, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Vattenfall, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Anglo American, Q2 Trading Update 11:30 FIN: Kone Oyj, Q2-Zahlen 12:25 USA: Johnson & Johnson, Q2-Zahlen 13:00 USA: Philip Morris, Q2-Zahlen 13:00 USA: American Airlines, Q2-Zahlen 13:00 USA: Travelers Cos, Q2-Zahlen 17:45 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen 18:00 DEU: SAP, Q2-Zahlen (19.00 h Call) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Dassault Aviation, Halbjahreszahlen GBR: 3i Group, Q1-Umsatz NOR: Telenor, Q2-Zahlen SWE: Telia Company AB, Q2-Zahlen SWE: Electrolux, Q2-Zahlen USA: Abbott Laboratories, Q2-Zahlen USA: KeyCorp, Q2-Zahlen USA: Blackstone, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 03:15 CHN: Zentralbank, Zinsentscheid 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 06/23 08:00 CHE: BAZG: Außenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2023 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 06/23 (endgültig) 08:00 DEU: Erzeugerpreise 06/23 08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 06/23 08:45 FRA: Geschäftsklima 07/23 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 07/23 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 05/23 10:00 POL: Erzeugerpreise 06/23 10:00 POL: Industrieproduktion 06/23 13:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 07/23 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 06/23 16:00 USA: Frühindikator 06/23 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/23 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung Prozess gegen Mercedes-Benz Group, Stuttgart Der Verbraucherzentrale Bundesverband hatte 2021 im Zusammenhang mit dem Dieselskandal eine Musterfeststellungsklage eingereicht. Im Kern werfen die Verbraucherschützer dem Stuttgarter Autobauer eine bewusste Manipulation von Abgaswerten vor und wollen Schadenersatz für betroffene Kunden erstreiten. ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 21. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen (9.00 h Pk) 07:00 CHE: BB Biotech, Q2-Zahlen 07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen 07:30 DNK: Danske Bank, Q2-Zahlen 07:30 FIN: Stora Enso, Q2-Zahlen 07:30 SWE: Skanska, Q2-Zahlen 08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q2-Zahlen 10:30 DEU: Produktionsstart des vollelektrischen BMW i5, Dingolfing 11:00 DEU: Verband der Chemischen Industrie, Halbjahres-PK, Frankfurt 12:00 SWE: Autoliv, Q2-Zahlen 13:00 USA: American Express, Q2-Zahlen 13:00 USA: Schlumberger, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Sartorius Stedim Biotech, Halbjahreszahlen CHE: Givaudan, Investor Day CHE: Schindler, Halbjahreszahlen FRA: Thales, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:10 GBR: Verbrauchervertrauen 07/23 01:30 JPN: Verbraucherpreise 06/23 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 06/23 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 06/23 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 07/23 SONSTIGE TERMINE 10:30 DEU: Produktionsstart des vollelektrischen BMW i5 mit Produktionsvorstand und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 24. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Hella, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Software, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Philips, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: KPN, Halbjahreszahlen 07:00 IRL: Ryanair, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Atoss Software, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Vodafone, Q1-Umsatz 14:00 DEU: Linde, Hauptversammlung 18:00 DEU: Flatexdegiro, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Snap Inc., Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE NLD: NXP Semiconductors, Q2-Zahlen USA: Whirlpool, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/23 (1. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 06/23 09:15 FRA: Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/23 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 06/23 15:45 USA: Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/23 (1. Veröffentlichung) ----------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 03:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen (Call 14.30 h) 06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen 06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: SIG Group, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Amadeus Fire, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Telenet, Halbjahreszahlen 07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q2-Zahlen 09:00 DEU: Flatexdegiro, Call zu den Halbjahreszahlen 10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung 11:00 GBR: Vodafone Group, Hauptversammlung 12:00 USA: Danaher, Q2-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen 12:20 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q2-Zahlen 12:55 USA: Raytheon Technologies, Q2-Zahlen 13:00 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen 14:00 USA: Dow, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Halbjahreszahlen 22:01 USA: Microsoft, Jahreszahlen 22:01 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen 22:05 USA: Visa, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen GBR: Unilever, Halbjahreszahlen NLD: Randstad, Q2-Zahlen NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen NLD: ASM International, Q2-Zahlen USA: Corning, Q2-Zahlen USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen USA: Snap Inc., Q2-Zahlen USA: General Electric, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 06/23 08:00 SWE: Erzeugerpreise 06/23 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 07/23 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 15:00 BEL: Geschäftsklima 07/23 15:00 USA: FHFA-Index 05/23 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 07/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 07/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Online-Pk zum internationalen Bier- und Hopfenmarkt (BarthHaas-Bericht), Nürnberg USA: Neue IWF-Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft, Washington ----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 26. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 01:30 KOR: HYNIX, Q2-Zahlen 06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen 06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (Analystencall 11.00 h) 07:00 DEU: DWS, Halbjahreszahlen (Analystencall 10.00 h) 07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Traton, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Porsche AG, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: GlaxoSmithKline, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen 08:15 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen 08:30 ESP: Enagas, Halbjahreszahlen 09:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung, Mannheim 11:00 DEU: Sparkassenverband Baden-Württemberg Pk zum Ergebnis des 1. Halbjahrs 2023, Stuttgart 12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen 13:00 USA: AT&T, Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Airbus, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen 18:05 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen 22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen 22:10 USA: Meta, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Kärcher, Pk strategische Initiative sowie Bilanz erstes Halbjahr, Winnenden FRA: Orange, Halbjahreszahlen FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen ITA: Saipem, Halbjahreszahlen ITA: Enel, Halbjahreszahlen LUX: Aroundtown S. A., außerordentliche Hauptversammlung LUX: Eurofins Sientific, Halbjahreszahlen PRT: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen USA: Universal Music Group, Q2-Zahlen USA: Lam Research, Q4-Zahlen USA: General Dynamics, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Frühindikatoren 05/23 (endgültig) 08:00 SWE: Handelsbilanz 06/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 07/23 10:00 EUR: Geldmenge M3 06/23 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 06/23 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Zinsentscheidung SONSTIGE TERMINE DEU: Bahntechnikmesse Innotrans, Berlin 10:00 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nimmt an den 20. Backnanger Wirtschaftsgesprächen teil, Backnang ----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung, Q2-Zahlen (detailliert) 06:00 CHE: Bucher, Halbjahreszahlen 06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen 06:30 CHE: VAT, Halbjahreszahlen 06:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen (Call 14.00 h) 07:00 CHE: Vaillant, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Vontobel, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen (13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen 07:00 FIN: Kesko, Q2-Zahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen 07:15 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen (Call 14.00 h) 07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Nordex, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Volkswagen, Q2-Zahlen (9.00 h Pk) 07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: EDF, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Faurecia, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Wintershall Dea, Q2-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Sage Group, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen 08:00 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen 08:20 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Vantage Towers, Hauptversammlung 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pk 12:00 DEU: Linde, Q2-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 12:30 USA: Honeywell International, Q2-Zahlen 13:00 USA: McDonald's, Q2-Zahlen 13:30 USA: Mastercard, Q2-Zahlen 17:45 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen 22:00 USA: T-Mobile, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen 22:10 USA: Intel, Q2-Zahlen 22:10 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Andritz, Q2-Zahlen BEL: UCB, Halbjahreszahlen CHE: STMicroelectronics, Q2-Zahlen DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen ESP: Repsol, Halbjahreszahlen ESP: Ferrovial, Halbjahreszahlen FRA: Valeo, Q2-Zahlen FRA: Imerys, Halbjahreszahlen FRA: Scor, Halbjahreszahlen GBR: Centrica, Halbjahreszahlen ITA: Prada, Halbjahreszahlen ITA: Mediobanca, Jahreszahlen LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen NLD: Euronext, Halbjahreszahlen USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen USA: Baxter International, Q2-Zahlen USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen USA: Valero Energy, Q2-Zahlen USA: Comcast, Q2-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen USA: American Tower, Q2-Zahlen USA: Hershey, Q2-Zahlen USA: Harley-Davidson, Q2-Zahlen USA: International Paper, Q2-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen USA: AbbVie, Q2-Zahlen USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 08/23 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q2/23 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/23 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 06/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 07/23 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 07/23 14:15 EUR: EZB Zinsentscheidung (14.45 h Pk) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 06/23 (vorläufig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/23 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/23 (vorab) 14:30 USA: PCE-Kernrate Q2/23 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 06/23 SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: BGH urteilt zur Ladenöffnung an Sonntagen im Einzugsgebiet des Flugplatzes Zweibrücken, Karlsruhe 08:30 DEU: BGH urteilt: Können EU-Staaten vor deutschen Gerichten gegen internationale Schiedsverfahren vorgehen?, Karlsruhe 10:00 DEU: Baubeginn eines Konverters von Suedlink mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Leingarten 14:00 DEU: Veranstaltung des Deutschen Instituts für Altersvorsorge zu «Steigt die Betriebsrente, wenn Inflation herrscht?», Berlin 16:45 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht das Unternehmen Rocket Factory Augsburg, Augsburg ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:15 GBR: Standard Chartered, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q2-Zahlen 07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 AUT: ams-Osram AG, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen 07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Capgemini, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen 07:45 ITA: Eni, Halbjahreszahlen 08:00 CHE: Glencore, Produktionsbericht 1. Halbjahr 08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Engie, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Natwest, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen 12:00 SWE: Securitas AB, Q2-Zahlen 12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen 12:55 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen 13:30 USA: Exxon Mobil, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Telefonica Deutschland, Investor- und Analystentreffen BEL: Umicore, Halbjahreszahlen ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen FRA: Atos, Halbjahreszahlen FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen FRA: Rexel, Halbjahreszahlen ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen ITA: Leonardo, Halbjahreszahlen ITA: Autogrill, Halbjahreszahlen USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden JPN: BoJ, Zinsentscheid 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 07/23 07:30 FRA: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 07/23 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 06/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 09:00 CHE: Konjunkturbarometer 07/23 09:00 AUT: BIP Q2/23 09:00 ESP: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 09:00 TRK: Handelsbilanz 06/23 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 07/23 10:00 ITA: Erzeugerpreise 06/23 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 07/23 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/23 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 07/23 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 06/23 12:00 IRL: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/23 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 06/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/23 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Estland, Lettland EUR: Moody's Ratingergebnis Niederlande, Lettland EUR: S&P Ratingergebnis Luxemburg SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht das Unternehmen ISAR Aerospace, Ottobrunn ----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 31. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen 19:00 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen 22:00 USA: Avis Budget, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 06/23 01:50 JPN: Industrieproduktion 06/23 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/23 06:30 NLD: Verbraudcherpreise 07/23 (vorläufig) 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 06/23 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 06/23 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 06/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 09:00 CZE: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 09:00 AUT: Verbraucherpeise 07/23 (vorläufig) 10:00 DEU: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Verbraucherpreise 07/23 10:30 PRT: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 15:45 USA: MNI Chigago PMI 07/23 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 07/23 SONSTIGE TERMINE ESP: Informelles Treffen der EU-Außenministerinnen und -minister, Bilbao ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 1. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen 07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen 07:00 DEU: DHL, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Man Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang im Maschinenbau Juni 2023 12:00 USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen 18:00 FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen 22:05 USA: Starbucks, Q3-Zahlen 22:15 USA: American International Group, Q2-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen 22:15 USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitsmarktdaten 06/23 03:45 CHN: Caixin-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 07/23 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex 07/23 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex 07/23 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex 07/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 06/23 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex 07/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex 07/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitsmarktdaten 06/23 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex 07/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 06/23 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex 07/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 06/23 16:00 USA: ISM-Index 07/23 16:30 USA: Dallas-Fed-Index zu Dienstleistungsbranche 07/23 SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 2. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fresenius und Fresenius Medical Care, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Halbjahreszahlen 07:30 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Ferrexpo, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen 13:00 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen 22:00 USA: PayPal, Q2-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 07/23 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 07/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi