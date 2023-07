Aktien Europa Schluss: Freundlich in das Wochenende

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten haben am Freitag leichte Kursgewinne überwogen. Vor den Notenbankensitzungen in der kommenden Woche herrschte Zurückhaltung. Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit einem Aufschlag von 0,40 Prozent auf 4391,41 Punkte. Auf Wochensicht hat sich der Eurozone-Leitindex damit kaum von der Stelle bewegt. An einem nachhaltigen Sprung über die Zone bei 4400 Punkten ist der EuroStoxx 50 in den vergangenen Monaten immer wieder gescheitert.

Sowohl bei der Europäischen Zentralbank als auch bei der US-Notenbank Fed sei eine weitere Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte eingepreist, so Robert Greil, Chefstratege vom Bankhaus Merck Finck. Klare Aussagen zum Ende des Zinserhöhungszyklus dürfte es jedoch nicht geben. "Die EZB und die Fed werden sich für ihre nächsten Sitzungen im September alle Optionen offen lassen." Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zyklus sind nach Ansicht der DZ Bank noch nicht gerechtfertigt: "Trotz der Leitzinserhöhungen zeigt sich der US-Arbeitsmarkt robust. Die Fed kann die Weichen für ein Ende des Zinszyklus noch nicht stellen."

Der französische Cac 40 ging am Freitag mit einem Aufschlag von 0,65 Prozent auf 7432,77 Zähler in das Wochenende. Beim Londoner FTSE 100 fiel der Gewinn mit 0,23 Prozent auf 7663,73 Punkte geringer aus./bek/he