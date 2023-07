Bahn-Trainingszentrum in München eröffnet

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn hat am Freitag in München ein neues Zentrum für Aus- und Weiterbildung eröffnet. Neben Büros und Seminarräumen gehöre zu dem Gebäude auch ein Zugsimulatorzentrum für angehende Lokführer, teilte die Bahn am Freitag mit. Auf 6500 Quadratmetern sollen jährlich 18 500 Mitarbeiter der DB aus- und weitergebildet werden.

930 Auszubildende und duale Studenten will die Bahn in diesem Jahr allein in Bayern einstellen. Bundesweit sei eine Rekordzahl von 5500 Stellen geplant, teilte die Bahn mit. Wie viele dieser Stellen schon besetzt sind, konnte eine Unternehmenssprecherin zunächst nicht sagen.

Für den Standort München suche die Bahn derzeit vor allem noch Auszubildende für die Bereiche Elektronik, Mechatronik und Industriemechanik, sagte die Bahn-Sprecherin. Auch Trainer und Ausbilder für Lokführer brauche das neue Trainingszentrum noch./fm/DP/ngu