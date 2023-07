China warnt vor starken Regenfällen und Überschwemmungen

PEKING (dpa-AFX) - Die chinesischen Behörden haben vor schweren Regenfällen und Überschwemmungen in Teilen des Landes gewarnt. Das Pekinger Wetteramt erneuerte am Freitag den "blauen Alarm" vor Stürmen mit heftigen Regenfällen. Es handelt sich um die niedrigste von vier Warnstufen. Betroffen sind demnach Peking im Norden des Landes sowie die Nachbarstadt Tianjin und die angrenzende Provinz Hebei.

Die Warnung galt auch für mehrere Provinzen an der Ostküste und im Südwesten des Landes. Besonders betroffen ist dort die Region um die Metropole Chongqing. Xinhua berichtete von Überschwemmungen in vielen Teilen der Stadt. Bereits vor einigen Wochen waren in Chongqing mindestens 15 Menschen bei einem Unwetter ums Leben gekommen.

Vor allem im Süden Chinas kommt es in den Sommermonaten immer wieder zu schweren Überschwemmungen, die zahlreiche Opfer fordern und hohe wirtschaftliche Schäden verursachen. Viele Todesopfer sind auch auf Erdrutsche zurückzuführen. Während einige Landesteile mit großen Wassermassen zu kämpfen haben, herrscht in anderen Teilen des Landes in diesem Sommer außergewöhnliche Hitze und Trockenheit./jpt/DP/ngu