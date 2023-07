DAX® - Kurzfristig positives Signal

Am gestrigen Donnerstag gelangen dem DAX® durchaus bullische Signale. So schaffte der deutsche Blue-Chip-Index auf Schlusskursbasis ein Einmonatshoch. Und mehr noch: im Kerzenchart auf Tagesbasis ergab sich ein sogenanntes Bullish-Engulfing-Pattern, denn die weiße Kerze umschließt vollständig die schwarze vom Mittwoch. Womöglich greift das Barometer als bereits in den nächsten Tagen das Allzeithoch an. Dabei sind zwei Marken zu beachten: einmal jenes auf Schlusskursbasis bei 16.357 Punkten und dann natürlich den bisherigen Höchststand 16.427 Zählern. Beide wurden am 16. Juni dieses Jahres erreicht. Die Lage bleibt positiv, solange die Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage behauptet werden. Diese verlaufen zurzeit fast genau an der 16.000er-Marke. Nach einem Rücksetzer darunter könnte der horizontale Intraday-Bereich um 15.810 Punkte stabilisierend wirken. Wirklich robust wäre aber erst die Unterstützungskombination aus siebenmonatigen Aufwärtstrend und Dreimonatstief um 15.420/15.455 Zähler. Der strategisch noch bedeutendere zehnmonatige Aufwärtstrend sichert etwa 100 Punkte tiefer ab und die 200-Tage-Linie inzwischen um 15.050 Zähler.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²“

