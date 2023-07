EUR/USD: Topping-Muster aktiviert

Übergeordnet steckt EUR/USD seit Dezember 2020 immer noch in einem intakten Abwärtstrendkanal fest, hierbei ging es mit den Notierungen bis September letzten Jahres auf 0,9535 US-Dollar talwärts. Nach einem schnellen Boden in diesem Bereich schossen die Notierungen regelrecht hoch und begaben sich zunächst in den Bereich des EMA 200 (Woche) um 1,1032 US-Dollar aufwärts. Zwar setzte anschließend eine Verlangsamung der Rallye ein, nichtsdestotrotz wurde mit weiteren Kursgewinnen an 1,1270 US-Dollar gerechnet. Dieses mittelfristige Ziel wurde schließlich am Dienstag regelkonform abgearbeitet, seitdem verdichten sich die Hinweise auf eine Konsolidierung.

Long-Gewinne einsammeln

Aus dem Stand heraus könnten die nächsten Tage weitere Abschläge bei EUR/USD bevorstehen, als potenzielle Ziele wurden die Marken bei 1,1095 und 1,1032 US-Dollar identifiziert. Ab dem Bereich von 1,0805 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf eine Pullbackbewegung zur Oberseite sichtlich zunehmen. Zweifelsfrei sollten bestehende Long-Positionen nun realisiert werden. Ein Short-Investment mit den genannten Zielen unterliegt aber höheren Risiken, da untergeordnete Aufwärtstrendverläufe noch vollkommen intakt sind. Sollte unerwartet der Bereich von 1,1275 US-Dollar auf der Oberseite dynamisch durchbrochen werden, könnten Kursziele um 1,1529 US-Dollar für die Gemeinschaftswährung aktiviert werden.