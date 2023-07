Griechenland fürchtet wegen Hitzewelle Ausweitung von Waldbränden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Athen (Reuters) - In Griechenland wird angesichts einer neuen Hitzewelle eine Ausbreitung der Waldbrände befürchtet.

Auch am Freitag versuchten Feuerwehrleute den vor fünf Tagen westlich von Athen ausgebrochenen Brand mit internationaler Hilfe unter Kontrolle zu bringen. "Wir befürchten ein größeres Wiederaufflammen", sagte ein anonym bleiben wollender Mitarbeiter der Löschtrupps zu Reuters. Im Einsatz sind auch Löschflugzeuge aus Zypern, Frankreich, Israel und Italien.

Die Regierung rief die Bevölkerung dazu auf, im ganzen Land auf Waldbrandgefahren acht zu geben. "Freitag, Samstag und Sonntag stehen uns drei sehr schwierige Tage bevor, mit extremen Wetterbedingungen und sehr hohen Temperaturen, gefolgt von starken Winden", warnte der Minister für Zivilschutz, Vassilis Kikilias. Er verwies darauf, dass eine weitere Hitzewelle für Mitte nächster Woche vorhergesagt sei.

Archäologische Stätten wie die weltberühmte Akropolis in Athen werden angesichts von erwarteten Temperaturen bis zu 45 Grad Celsius am Wochenende zwischen 12.00 und 17.30 Uhr geschlossen. Die Maßnahme gelte vorerst bis Sonntag, teilte das Kulturministerium mit.

Auf der Insel Rhodos und im Bezirk Lakonia in Südgriechenland entspannte sich die Lage am Freitag, dort konnten Brände unter Kontrolle gebracht werden. Bei den Anfang der Woche ausgebrochenen Großbränden in der weiteren Umgebung von Athen wurden bislang über 100 Häuser und Geschäfte schwer beschädigt. Die Regierung kündigte Hilfsmaßnahmen für die betroffenen Haushalte an, darunter Zuschüsse für die Anmietung von Häusern.

(Bericht von Lefteris Papadimas und Fedja Grulovic, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)