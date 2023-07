Italien: Streik bei öffentlichen Verkehrsmitteln am Montag erwartet

ROM (dpa-AFX) - Italiener und Touristen müssen sich in dem Mittelmeerland am Montag (24. Juli) auf einen Streik bei den öffentlichen Verkehrsmitteln einstellen. Die italienische Gewerkschaft "USB" rief die Beschäftigten in dem Sektor auf, vier Stunden die Arbeit niederzulegen, hieß es in einer Mitteilung am Freitag. Die genauen Uhrzeiten variieren demnach von Region zu Region. Ob der Streik allerdings weitreichende Auswirkungen haben und zu Einschränkungen für Fahrgäste führen wird, war zunächst unklar. Fahrgäste werden aufgefordert, sich über Verbindungen zu informieren.

Die Gewerkschaft sprach von einem "schwierigen Streik" aus ihrer Sicht. Wegen der Kürze des Streiks könnten die Auswirkungen nicht allzu groß sein. Außerdem sei bereits im Vorfeld absehbar, dass in größeren Städten wie Venedig, Pisa, Siena oder etwa auch Bozen in Südtirol nicht gestreikt werde. Wie viele Beschäftigte tatsächlich dem Aufruf der "USB" folgen werden, ist nicht klar.

Mitte Juli kam es in Italien wegen großer Streiks zu teils erheblichen Einschränkungen im Bahn- sowie Flugverkehr. Zunächst streikten Personal der staatlichen Eisenbahngesellschaft Trenitalia sowie Beschäftigte des privaten Konkurrenten Italo. Wenige Tage später stand ein Ausstand im Flugverkehr an, der zu zahlreichen Flugausfällen und -verspätungen führte./rme/DP/stw