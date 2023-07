30 Jahre Zeit? So viel Vermögen kannst du mit 100.000 Euro und 3 % Zinsen generieren (lohnt sich das…?)

30 Jahre, 100.000 Euro Vermögen und 3 % Zinsen pro Jahr? Das könnte durchaus eine realistische Ausgangslage sein. Naja, zumindest, wenn du ein solches, stattliches Vermögen dein Eigen nennen kannst. Der springende Punkt ist jedoch: In den aktuellen Zeiten erhält man problemlos eine solche Rendite mit Festgeld oder auch Tagesgeld.

Zinsen sind sicher, keine Frage. Mit 100.000 Euro bewegt man sich außerdem am Rande der deutschen Einlagensicherung. Das bedeutet, dass das Risiko wirklich sehr gering ist, das Renditepotenzial für viele Sparer nicht unattraktiv.

Aber rechnen wir heute einmal nach. Es geht schließlich um mehr, als die 3.000 Euro an Zinsen, die man im ersten Jahr erhält. Durch den Zins- und Zinseszinseffekt ist langfristig bedeutend mehr möglich.

100.000 Euro, 3 % Zinsen und jede Menge Zeit

Ein Sparplanrechner spuckt die ziemlich einfache Antwort aus: Wer 100.000 Euro über 30 Jahre zu einem Zinssatz von 3 % p. a. festlegt, der erhält am Ende der Laufzeit ein stattliches Vermögen von 242.700 Euro bringen. Wir sehen anhand dieses Überblicks sehr schnell, dass wir unseren initialen Einsatz nicht nur verdoppeln. Nein, sondern über die gesamte Laufzeit läge die Gesamtrendite bei attraktiven 142,7 %. Keine Frage: Für die Sicherheit ist das nicht verkehrt.

Übrigens: Der Wert steigt danach schnell an. Durch den Zinseszinseffekt würde man mit einem weiteren Jahr bereits 7.281 Euro an Zinsen generieren. Wir sehen daher sehr schnell, dass die Rendite ausgehend von der initialen Investition sogar steigend ist. Auch das kann Zeit bewirken.

Mithilfe einer solchen Investition und einem Vermögen von 100.000 Euro kann es daher möglich sein, eine Rentenlücke zu schließen. Oder sich gegebenenfalls etwas dazu zu verdienen. Wie auch immer man es sehen möchte: Über die besagten 30 Jahre erhalten Sparer und Anleger eine solide Rendite. Wobei wir noch einmal betonen sollten, dass die Sicherheit ein Merkmal ist, auf das viele vermutlich setzen möchten. Wobei die Einlagensicherung, wie gesagt, in der Regel bei 100.000 Euro gedeckelt ist. Zudem ist fraglich, ob die Zinsen auch zukünftig auf dem hohen Niveau verharren. 30 Jahre sind schließlich eine lange Zeit.

Auch andere Wege denkbar

So attraktiv der Überblick auch erscheint: Gerade mit 100.000 Euro und 30 Jahren Zeit wären mehr als 8 % Rendite p. a. möglich. Auch das ist eine Alternative, die wir stets bedenken sollten. Wer zum Beispiel in konservative, defensive Dividendenaktien investiert, die ebenfalls ein überschaubares Risiko in einem diversifizierten Depot haben, der kann womöglich 6 % Rendite pro Jahr spielend einfach einstreichen. Unter dieser Prämisse würde das Vermögen in dem genannten Zeitraum auf sage und schreibe 574.300 Euro möglich. Wobei es sich hierbei um eine rechnerische In-Etwa-Größe handelt. Mit Aktien sind im Vergleich zu Zinsen nicht unbedingt 6 % p. a. so fix planbar.

Aber wir sehen unterm Strich, dass wir mit etwas mehr Risiko viel mehr Rendite und ein größeres Vermögen generieren können. Das sollte viele Sparer zum Überlegen animieren, zumal DAX, S&P 500 und Co. in den vergangenen Jahrzehnten im Durchschnitt eine noch höhere Rendite generiert haben.

Wie gesagt: Es liegt bei dir, was du möchtest. Wenn du 100.000 Euro zur Hand hast, und sie lieber mit sicheren 3 % Zinsen investieren möchtest, ist das definitiv nicht verkehrt. Du solltest jedoch bedenken, dass ein größeres Vermögen mit Aktien und einem Quäntchen mehr Rendite und Volatilität ebenfalls denkbar ist.

Der Artikel 30 Jahre Zeit? So viel Vermögen kannst du mit 100.000 Euro und 3 % Zinsen generieren (lohnt sich das…?) ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Aktienwelt360 2023