AMC - Gericht lehnt Vergleich ab, Aktie geht steil!

AMC Entertainment Holdings Inc - WKN: A1W90H - ISIN: US00165C1045 - Kurs: 4,400 $ (NYSE)

AMC Entertainment Holdings - WKN: A3DSW5 - ISIN: US00165C2035 - Kurs: 1,632 € (XETRA)

Kurz nach Börsenschluss in den USA folgte gestern ein weiterer Short-Squeeze bei der AMC-Aktie, der sich gewaschen hatte. Morgan Zurn, eine Richterin in Delaware, hat einen 129 Mio. USD schweren Vergleich zwischen der hochverschuldeten Kinokette und ihren Aktionären abgelehnt. Eine Einigung hätte den Weg für einen geplanten Zusammenschluss von A-Aktien und Vorzugsaktien, den "APEs", frei gemacht.

Knackpunkt: Ihrer Meinung nach hätte AMC die Zustimmung der APE-Aktionäre nicht ausreichend eingeholt. Unter anderem hatte AMC viele APE-Aktien an den befreundeten Hedgefonds Antara Capital verkauft, der auf der außerordentlichen Hauptversammlung wenig überraschend für einen Zusammenschluss abgestimmt hatte. Zwar hätten die Parteien versucht, sich über einen Vergleich zu einigen. Gegen diesen Vergleich, der eine Entschädigungszahlung der A-Aktionäre vorgesehen hätte, gingen aber mehr als 2.800 Einsprüche von Aktionären ein. Das Interesse an dem Fall sei "beispiellos" gewesen, so Zurn.

Kurios: Noch im Juni hatte sich ein vom Gericht befragter Experte, der die Einwände der Aktionäre prüfen sollte, für den Deal ausgesprochen. Zurn entschied sich folglich gegen diese Expertenempfehlung.

Shorties zahlen ein

Viele Marktteilnehmer hatten auf eine Annäherung der Kurse der beiden Aktiengattungen spekuliert, waren vor allen Dingen in den A-Aktien short gegangen. Die Kosten dafür waren regelrecht in die Höhe geschnellt. Kein Wunder also, dass nach dem Gerichtsurteil im nachbörslichen Handel Leerverkäufer sich massiv eindecken mussten. Die A-Aktie stieg um über 60 %. Die APEs dagegen verloren rund 15 % an Wert.

AMC selbst hat sich zum Urteil noch nicht geäußert. Inwiefern das Management rund um CEO Adam Aron nun einen weiteren Anlauf bezüglich eines Aktienzusammenschlusses unternehmen möchte, ist offen. Klar ist jedoch: AMC benötigt dringend Geld. Davor hat das Unternehmen sich durch wiederholte Ausgabe neuer APE-Aktien Kapital besorgt. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass das in Zukunft auch weiter so leicht funktionieren wird.

Der ursprüngliche Plan lautete, nach dem Aktienzusammenschluss eine große Kapitalerhöhung durchzuführen, um den Schuldenberg von 5 Mrd. USD etwas zu reduzieren.

Fazit: AMC ist immer wieder für eine Überraschung gut, auch wenn es dieses Mal vorrangig ein Gericht in Delaware war. Zum wiederholten Male verbrennen sich Shortseller die Finger bei der Aktie. Der Meme-Titel bleibt ein Spielball für Zocker. stock3 bleibt für euch am Ball.

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: AMC Entertainment Holdings (long)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)