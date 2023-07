Etwa noch nie von den „Triple-A-Aktien“ gehört? Hier kommen die brandheißen Infos!

AAA oder Triple A bringen die meisten Investoren wohl als Erstes mit der besten Einstufung der Bonität in Verbindung. Und tatsächlich kommt diese Bezeichnung bei der Finanzanalyse der Ratingagenturen auch sehr häufig zur Anwendung.

Ich verwende jetzt aber einmal dieses Synonym als Sinnbild für die drei erfolgreichen Technologieaktien Apple (WKN: 865985), Adobe (WKN: 871981) und Amazon (WKN: 906866). Alle drei Firmennamen beginnen schließlich mit einem A und in Zusammenhang mit einer herausragenden Börsenentwicklung erscheint mir hier die Wortschöpfung Triple-A-Aktien sicherlich durchaus angebracht.

Werfen wir also einen Blick auf alle drei Werte und sehen uns sowohl die Performance der letzten zehn Jahre als auch die mittelfristigen Aussichten einmal kurz an.

Der iPhone-Gigant

Mit einem Börsenwert von 3.000 Mrd. US-Dollar hat sich Apple mittlerweile zum teuersten Unternehmen der Welt vorgearbeitet. Die Aktie notiert mit 190,69 US-Dollar (14.07.2023) derzeit immer noch fast auf ihrem Allzeithoch und es scheint fast so, als wenn ihr Siegeszug durch nichts aufzuhalten wäre.

Alleine seit Anfang Januar haben die Apple-Papiere mit einem Plus von 52 % eine starke Leistung gezeigt. Aber auch aus Sicht von zehn Jahren hätten sie jedem Investor richtig Freude bereitet. Denn wir können erkennen, dass ihr Kurs aktuell um 1.149 % höher liegt als im Juli 2013. Aber kann es in diesem atemberaubenden Tempo weitergehen?

Mit einem im letzten Jahr erzielten Rekordergebnis von 99,8 Mrd. US-Dollar hängt die Messlatte bei Apple im Moment allerdings recht hoch. Und nach der Prognose von MarketScreener soll der Nettogewinn im laufenden Jahr mit 94,3 Mrd. US-Dollar auch etwas niedriger ausfallen. Doch bereits 2024 und auch 2025 sollen beim Gewinn schon wieder neue Bestmarken erreicht werden.

In Bezug auf das für 2023 erwartete Ergebnis je Aktie (EPS) von 5,98 US-Dollar errechnet sich für die Apple-Aktie aktuell ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 31,9. Diese Bewertung erscheint mir aber aufgrund der guten mittelfristigen Aussichten noch nicht als überhöht. Genau diese guten Prognosen sind es meiner Ansicht nach auch, welche den Apple-Papieren noch einiges an Kursfantasie verleihen.

Erfolgreiche Software-Schmiede

Auch die Aktie des US-amerikanischen Softwarekonzerns Adobe kann auf eine starke Zehn-Jahres-Performance zurückblicken. Stolze 970 % ging es nämlich mit ihr in diesem Zeitraum nach oben. Aber auch ganz aktuell beweisen die Papiere Stärke. Denn ihr derzeitiger Kurs von 514,83 US-Dollar (14.07.2023) verrät uns, dass sie sich seit Mitte Mai bereits um über 50 % verteuert haben.

Was hat den Aktienkurs von Adobe aber so explodieren lassen? Hier spielt sicherlich das Thema künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle. Denn das kalifornische Technologieunternehmen sieht sich selbst als Profiteur dieses Megatrends. Man hat demzufolge auch schon damit begonnen, seine Programme in Richtung KI anzupassen. Das hauseigene Grafikprogramm Photoshop macht den Anfang und soll als Erstes mit einer künstlichen Hilfe ausgestattet werden.

Aber auch die letzten Quartalszahlen könnten der Aktie Auftrieb gegeben haben. Um jeweils 10 % konnten Umsatz und Gewinn hier gegenüber dem Vergleichszeitraum zulegen. Womit Adobe die Schätzungen der Experten übertroffen hat. Doch auch eine für das laufende Jahr angehobene Umsatz- und Gewinnprognose könnten für den Kursverlauf meines Erachtens unterstützend gewesen sein.

Erneut habe ich mich der Experten von MarketScreener bedient, die bei Adobe nicht nur für das aktuelle Geschäftsjahr, sondern auch 2024 und 2025 einen weiter steigenden Umsatz und ein anziehendes Nettoergebnis prognostizieren. Somit bereitet mir also auch das aktuelle KGV der Adobe-Aktie von fast 33 kaum Kopfzerbrechen.

Der Cloud-König

Die Zahl ist wohl wirklich atemberaubend. Wir reden hier schließlich über nicht weniger als 561 Mrd. US-Dollar. Genau diese Summe wird Amazon nach Annahme von MarketScreener nämlich in diesem Jahr an Umsatzerlösen erzielen. Wovon immerhin 16,3 Mrd. US-Dollar als Nettogewinn hängen bleiben sollen.

Bis 2025 soll der Umsatz dann sogar auf über 700 Mrd. US-Dollar ansteigen. Und für das Nettoergebnis wird ein Betrag von 39,5 Mrd. US-Dollar geschätzt. Was gegenüber dem aktuellen Jahr dann einen Anstieg von 142 % bedeuten würde. Was die Zukunftsaussichten angeht, müssen wir uns bei Amazon also wohl kaum Sorgen machen.

Neben dem klassischen Onlinehandel ist Amazon stark im Cloud-Computing engagiert. Der Konzern ist in diesem schnell wachsenden Bereich sogar Weltmarktführer und somit die unangefochtene Nummer Eins. Dies ist für uns eine wichtige Tatsache. Schließlich liefert die Cloud-Sparte gegenüber den anderen Segmenten kontinuierlich steigende Gewinne ab.

Wie hat sich aber nun die Amazon-Aktie in den letzten zehn Jahren geschlagen? Sie kann für diesen Zeitraum einen anständigen Kurszuwachs von 779 % vorweisen. Schauen wir auf die kurzfristige Entwicklung, so konnten die Papiere 2023 bisher voll überzeugen. Sie notieren derzeit auf einem Kursniveau von 134,68 US-Dollar (14.07.2023) und somit 57 % höher als am Anfang des Jahres.

Blicken wir auch bei der Aktie von Amazon noch auf ihre aktuelle Bewertung, die bei einem hohen KGV von 85 angesiedelt ist. Grundlage für dieses Ergebnis ist hier der zu erwartende Gewinn je Aktie für 2023 von 1,58 US-Dollar. Allerdings könnte dieser hohe Wert meiner Meinung nach hauptsächlich einem gewissen Vertrauen der Investoren geschuldet sein. Und der Erwartung, dass die hochgesteckten Prognosen für Amazon auch wirklich Realität werden.

Der Artikel Etwa noch nie von den „Triple-A-Aktien“ gehört? Hier kommen die brandheißen Infos! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Adobe Systems, Amazon und Apple.

Aktienwelt360 2023