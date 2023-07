DAX® - Warten auf den Fed-Entscheid

Machen wir uns nichts vor: das, was derzeit beim DAX® passiert ist nur ein mehr oder weniger lustloses Geplänkel vor der nächsten großen Entscheidung, die ansteht. In welche Richtung es dann in den kommenden Wochen gehen wird, darüber dürfte die Reaktion auf die Zinssitzung der US-Notenbank Fed entscheiden, die in dieser Woche ansteht. Für den heutigen Ausblick stellen wir noch einmal die charttechnischen Unterstützungen und Barrieren, mit denen es der deutsche Blue-Chip-Index derzeit zu tun hat, vor. Zu nennen sind auf der Oberseite natürlich die Allzeithochs: 16.357 Zähler auf Schlusskursbasis sowie 16.427 Punkte auf Intraday-Basis. Derweil stellt nach unten die 16.000er-Zone einen entscheidenden Halt dar, insbesondere, da dort die Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage verlaufen. Es ist recht wahrscheinlich, dass sich der DAX® am Ende dieser Woche entweder auf neuem Allzeithochterrain oder eben wieder unter der 16.000er-Marke befindet. Im letzteren Fall würden mittelfristige Aufwärtstrendlinien in den Fokus rücken, die sich derzeit um 15.350 sowie um 15.430 Zähler bewegen.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²“

