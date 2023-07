Deutsche Anleihen starten stabil in die Woche

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag ohne größere Kursbewegung in die neue Handelswoche gegangen. Am Morgen notierte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stabil bei 133,13 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,44 Prozent.

Zum Wochenstart stehen die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage wird mit Spannung erwartet, da sie in den vergangenen Monaten zunehmend eine spürbare konjunkturelle Abkühlung in der Eurozone angezeigt hat. Auch die Europäischen Zentralbank (EZB), die in dieser Woche über ihre Geldpolitik entscheidet, dürfte die Zahlen genau betrachten.

Am Mittwoch und Donnerstag werden von der US-Zentralbank Fed und der EZB jeweils weitere Zinsanhebungen erwartet. Dagegen dürfte die japanische Notenbank am Freitag an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhalten./bgf/mis