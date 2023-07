EQS-News: Impact Asset Management GmbH: I-AM Impact Asset Management erweitert Geschäftsführung um IT-Spezialisten Thomas Kerle

EQS-News: Impact Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Impact Asset Management GmbH: I-AM Impact Asset Management erweitert Geschäftsführung um IT-Spezialisten Thomas Kerle



24.07.2023

I-AM Impact Asset Management erweitert Geschäftsführung um IT-Spezialisten Thomas Kerle Frankfurt am Main, 24.07.2023: Die österreichische Fondsgesellschaft Impact Asset Management („I-AM“) erweitert ihre Geschäftsleitung um den IT-Spezialisten Dipl. Ing. Thomas Kerle im Bereich IT und Operations. Herr Kerle war zuvor Leiter IT bei Impact Asset Management und wird somit als langjähriger Kenner des Unternehmens sofort Mehrwert in der Geschäftsleitung generieren können. Der studierte Maschinenbau-Diplomingenieur begann seine Karriere im Industrieanlagenbau, bevor er seine IT-Laufbahn in der Finanzindustrie bei der VPM AG, der späteren PEH Wertpapier AG Österreich, startete. Dort war er ab 2009 Prokurist. Es folgte eine Station als geschäftsführender Gesellschafter bei einem IT-Dienstleister, bevor Thomas Kerle 2017 in die Finanzbranche zurückkehrte und Leiter IT bei

C-QUADRAT Asset Management GmbH wurde. „Impact Asset Management ist ein etablierter Player in der Finanzindustrie und bei nachhaltigen Geldanlagen hervorragend am Markt aufgestellt. Ich freue mich sehr über die Bestellung zum Geschäftsführer von Impact Asset Management und gemeinsam mit meinen Kollegen weitere Potenziale unserer Gesellschaft zu heben und unser Wachstum voranzutreiben“, kommentiert Thomas Kerle die Ernennung. „Wir arbeiten seit Jahren eng und vertrauensvoll mit Thomas Kerle zusammen. Mit ihm holen wir uns einen erfahrenen IT-Spezialisten in die Geschäftsführung, der im Bereich IT und Operations die Grundlagen für unser weiteres Wachstum legen wird. In einer zunehmend digitalisierten Welt werden wir von seinem Know-how profitieren und so Mehrwert für unsere Anleger generieren“, sagt Günther Kastner, geschäftsführender Gesellschafter und CIO bei I-AM. Über Impact Asset Management Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf die Auswahl, die Analyse und das Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert ist. Die von der Impact Asset Management GmbH verfolgte Anlagepolitik hat zum Ziel, zu den UN Sustainable Development Goals beizutragen. Als „Triple-Bottom-Line“-Asset Manager strebt die Gesellschaft an, soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. Impact Asset Management gehört zu den Nachhaltigkeitspionieren im deutschsprachigen Raum. I-AM ist einer der Erstunterzeichner der UN Principles for Responsible Investments in Österreich. Die Fonds von I-AM erhalten regelmäßig Top-Bewertungen für ihre Performance und hohe Nachhaltigkeitsqualität. Der Dual Return Fund – Vision Microfinance zählt als gemäß der EU-Offenlegungsverordnung konformer Artikel 9-Fonds zu den renommiertesten Mikrofinanzfonds im DACH-Raum und verfügt zudem über ein EcoReporter-Nachhaltigkeitssiegel. Der I-AM GreenStars Opportunities kann ein FNG-Siegel mit drei Sternen sowie Top-Ratings bei Lipper, MorningStar und MSCI (Stand 30.6.2023) entsprechend vorweisen. Pressekontakt edicto GmbH,

Ralf Droz / Jessica Pommer

Tel.: 069 90550554

Mail: iam@edicto.de

