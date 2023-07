Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Problemen bei der Deutschen Bahn

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu Problemen bei der Deutschen Bahn:

"Wegen der alternden Gesellschaft hat die Bahn Mühe, genügend Personal zu finden. Schichtbetrieb und das ständige Unterwegssein sind anstrengend und mittlerweile können die Bahn-Mitarbeiter in anderen Branchen leichter ihr Geld verdienen. Bis 2030 sollen außerdem die am stärksten befahrenen Strecken Deutschlands generalüberholt werden. Doch die Inflation frisst den Mittelansatz des Verkehrsministers auf. Weil die Ampel-Koalition zurück will zum soliden Haushalten, ist die Finanzierung auf Pump keine Lösung mehr. Für die Bahn werden die nächsten Jahre anstrengend und ruppig, der große Frust lauert hinter jeder Weiche. Die Durststrecke ist aber kaum abzukürzen, weil sich das Versäumte nicht per Federstrich aufholen lässt. Management, Mitarbeiter, Politik und Fahrgäste werden Geduld aufbringen müssen."