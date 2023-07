Pressestimme: 'Frankenpost' zu Freien Wählern in Bayern

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu Freien Wählern in Bayern:

"Jetzt sind sie eine Partei. Und ihr Lautsprecher Aiwanger, der sich selber als fleischgewordener Stammtisch der einfachen Leute sieht, drischt hart an der Grenze zwischen populär und (meist) populistisch kaum mehr als Phrasen. Bayern hätte so sehr Politiker verdient, die, von Sachverstand geleitet, die Zukunft anpacken. Es stehen viele Veränderungen an, die vor allem kluges Handeln erfordern. So wie es die Freien Wähler früher machten. Aber diese Zeiten sind vorbei. Leider."/yyzz/DP/men