Trotz Massenprotesten - Israels Parlament verabschiedet Justizreform

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Maayan Lubell

Jerusalem (Reuters) - Begleitet von massiven Protesten hat das israelische Parlament am Montag für eine Beschränkung der Befugnisse des Obersten Gerichts gestimmt.

Die Knesset stimmte mit 64 zu Null Stimmen für ein Kernstück der Justizreform der rechts-religiöse Koalition von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Zuvor hatte die Opposition aus Protest gegen das Vorhaben die Kammer verlassen. Die Gewerkschaft Histadrut droht mit einem Generalstreik, die Opposition will sich an das Oberste Gericht wenden.

Mit den Stimmen der Koalition verabschiedete das Parlament einen Passus, der dem Obersten Gericht die Möglichkeit nimmt, Entscheidungen der Regierung als "unangemessen" zu kippen. Die Opposition lehnt die Reform als einen gefährlichen Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz und als Einfallstor für Korruption und Machtmissbrauch ab. Die Regierung von Netanjahu argumentiert hingegen, die Justiz mische sich zu sehr ein und bremse die Regierung aus. "Wir haben den ersten Schritt in dem historisch wichtigen Prozess getan, das Justizsystem zu reparieren und die Befugnisse wiederherzustellen, die der Regierung und der Knesset entzogen wurden", sagte Justizminister Yariv Levin nach der Abstimmung.

Bis zuletzt hatte Präsident Isaac Herzog versucht, im Streit um die Reform zu vermitteln. Doch diese Bemühungen scheiterten. Seit Monaten erschüttern massive Proteste gegen das Vorhaben das Land. Am Montag blieben Banken, Einkaufszentren und andere Geschäfte als Zeichen des Widerstands geschlossen. Die Polizei setzte Wasserwerfer gegen Demonstranten ein, die sich vor dem Parlament versammelt hatten.

Das Vorhaben hat das Land tief gespalten. Einer vom Fernsehsender Kan vor der Abstimmung veröffentlichten Umfrage zufolge waren 46 Prozent der Israelis gegen die Reform, 35 Prozent befürworteten sie und 19 Prozent waren unentschlossen. Auch im Militär war der Widerstand gewachsen. Nach Angaben der Anführer der Proteste haben tausende Reservisten angekündigt, nicht zum Dienst zu erscheinen, sollten die Befugnisse des Obersten Gerichts beschränkt werden. Ehemalige hochrangige Offiziere warnten, dass die Verteidigungsfähigkeit Israels gefährdet sein könnte.

Auch in der Wirtschaft regt sich Widerstand. So stellten beiden größten israelischen Banken, Leumi und Hapoalim, es ihren Beschäftigten am Montag vor der Abstimmung frei, an Demonstrationen teilzunehmen ohne auf Lohnzahlungen verzichten zu müssen. Nach dem Votum gerieten die israelische Börse und die Währung unter Druck. Der Leitindex der Börse Tel Aviv verlor 2,6 Prozent, die Landeswährung Schekel gab zum Dollar mehr als ein Prozent nach.

Die Pläne der Regierung belasten auch die Beziehungen Israels zum Verbündeten USA. Die US-Regierung hatte Netanjahu gedrängt, bei einer Justizreform einen breiten Konsens anzustreben. In monatelangen Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition gab es aber keine Einigung. Netanjahu, der selbst wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht steht, war Ende Juni den Gegnern der Reform entgegengekommen und hatte angekündigt, den umstrittensten Teil fallenzulassen. Dieser hätte es dem Parlament ermöglicht, Urteile des Obersten Gerichtshofs aufzuheben.

(Bericht von Maayan Lubell. Mitarbeit: Dan Williams, Steven Scheer, Ari Rabinovitch und Henriette Chacar. Geschrieben von Hans Seidenstücker, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)