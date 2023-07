Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax kaum bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den Notenbank-Entscheidungen in dieser Woche hat sich der Dax am Dienstag weiterhin kaum vom Fleck bewegt. Zu groß ist die Sorge der Anleger, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Außerdem steht im Laufe des Vormittags mit dem Ifo-Geschäftsklima der wichtigste deutsche Konjunkturindikator an, von dem Experten die dritte Eintrübung in Folge erwarten. Die Berichtssaison hierzulande hält zugleich Positives und Negatives bereit.

Der deutsche Leitindex verlor in den ersten Börsenminuten 0,10 Prozent auf 16 174,90 Punkte. Die erste Orientierungsmarke nach oben bleibt das Vierwochenhoch von 16 240 Punkten. Auf dem Weg nach unten stützt um 16 000 Punkte die knapp darüber liegende 50-Tage-Linie.

Der MDax mit den 50 Aktien mittelgroßer börsennotierter Unternehmen legte um 0,09 Prozent auf 28 223,90 Zähler zu. Der EuroStoxx 50 , das Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone, stieg ebenfalls um 0,09 Prozent und damit auf 4386,95 Punkte./ck/jha