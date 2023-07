DAX® - Vorbereitungen für den Ausbruch?

Wie es kaum anders zu erwarten war, gestaltete sich der gestrige Wochenauftakt recht unspektakulär. Frische Signale blieben aus, was alleine schon dieser Fakt verdeutlicht: der Schlusskurs mit 16.190 Punkten lag zwar 13 Zähler über jenem vom Freitag, aber auch 30 Punkte unter jenem vom vorigen Donnerstag, dem Einmonatshoch auf Schlusskursbasis. Eher in Wartestellung sollte der deutsche Blue-Chip-Index auch am Dienstag und Mittwoch bleiben, denn erst dann kommt es zum groß erwarteten Ereignis des Monats: der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Niedrige Inflationsraten hatten zuletzt Hoffnungen geschürt, dass der Gegenwind steigender Zinsen abflaut. Dann könnte der DAX® noch im Juli Kurs auf neue Allzeithochs nehmen. Die aktuellen stammen vom 18. Juni und liegen bei 16.357 (Schlusskursbasis) und 16.427 Punkten. Verteidigt werden sollte zumindest die nächsten beiden Tage die Unterstützungszone, welche durch die 38- und die 55-Tage-Linie definiert wird und die zurzeit um 16.000/16.020 Zähler befindet. Im Falle eines Durchbruchs kommen über kurz oder lang die mittelfristigen Aufwärtstrendlinien ins Spiel, die inzwischen um 15.370 und 15.440 Punkte verlaufen.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.