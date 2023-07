DeSantis entlässt nach Wahlkampf-Fehlstart ein Drittel seines Teams

TALLAHASSEE (dpa-AFX) - Nach einem Fehlstart in den US-Vorwahlkampf feuert Floridas Gouverneur Ron DeSantis Berichten zufolge ein Drittel seines Wahlkampfteams. Nach einigen Kündigungen in der vergangenen Woche habe der 44-Jährige nun 38 seiner Angestellten entlassen, berichteten mehrere Medien am Dienstag übereinstimmend. Das Vorgehen wird als Versuch des Erzkonservativen gewertet, sein Team neu zu strukturieren, nachdem DeSantis in Umfragen sehr weit hinter seinem parteiinternen Konkurrenten, dem früheren US-Präsidenten Donald Trump, liegt.

DeSantis war mit dem Image des rechten Machers in den Wahlkampf eingestiegen und galt nach einer fulminanten Wiederwahl in Florida im Herbst als größter republikanischer Widersacher Trumps. Eine Reihe schwacher Auftritte und die verkorkste Verkündung seiner Bewerbung in einem Audiostream bei Twitter ließen aber Zweifel an DeSantis' Eignung für das höchste Amt im Staat aufkommen.

Hinzu kommt, dass Trump DeSantis trotz seiner ideologischen Nähe immer wieder hart angeht und versucht, seine Basis gegen ihn aufzubringen. Diese bräuchte DeSantis aber, um im Rennen gegen US-Präsident Joe Biden im kommenden Jahr eine Chance zu haben. Trump scheint momentan der aussichtsreichste republikanische Bewerber - doch die vielen rechtlichen Probleme und Anklagen könnten dem Ex-Präsidenten zum Verhängnis werden./scb/DP/he