Deutsche Anleihen: Kursverluste am Morgen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag zu Handelsbeginn im Kurs gefallen. Am Morgen sank der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,20 Prozent auf 133,25 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,43 Prozent. Auch in anderen großen Euroländern stiegen die Renditen am Morgen moderat an.

Am Vormittag veröffentlicht das Münchner Ifo-Institut seine monatlichen Umfrageergebnisse unter deutschen Unternehmen. Das Geschäftsklima wird mit Spannung erwartet, weil eine ähnliche Umfrage von S&P Global am Vortag sehr schwach ausgefallen war. Am Anleihemarkt hatten die Daten zu deutlichen Kursgewinnen geführt. Auch wurde die Erwartung vieler Volkswirte bestätigt, die von einer konjunkturell trüben zweiten Jahreshälfte ausgehen./bgf/jha/