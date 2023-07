EQS-News: Wager & Florack: aktiv oder passiv investieren? Ein Perspektivwechsel

Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Studie

Wager & Florack: aktiv oder passiv investieren? Ein Perspektivwechsel



25.07.2023

Wie aktive Fonds die besseren passiven Investments sein können



Aktiv oder passiv – die Diskussion ist zwar unverändert aktuell aber nicht neu. Neu dagegen ist ein eher ungewöhnlicher Blick zweier Fondsberater darauf …



Aus einer anderen Perspektive als gewöhnlich beantworten die Fondsmanager Dominikus Wagner und Dr. Dirk Schmitt von der Wagner & Florack AG die Frage „aktiv oder passiv investieren?“. Sie gehen dabei mit Teilen der eigenen Zunft, dem aktiven Fondsmanagement, ins Gericht, differenzieren zwischen Investoren und Spekulanten und zeigen auf, wie es mit einem sorgsam und aus unternehmerischer Sicht zusammengestellten Portfolio aus Qualitätsaktien und dessen „aktiver“ Kontrolle gelingen kann, Aktienindizes zu „schlagen“ oder mit ihnen mitzuhalten – bei geringerem Risiko. Sie beantworten vor allem aber die aus ihrer Sicht wichtige Frage, ob die Performance der alleinige Erfolgsmaßstab eines Investmentvehikels sein sollte.



Die Autoren diskutieren die Vorteile von aktivem Investieren im Vergleich zu passivem Investieren. Es wird darauf hingewiesen, dass nur wenige aktive Fondsmanager in der Lage sind, ihren Vergleichsindex zu schlagen. Dennoch gibt es erfolgreiche aktive Investoren wie Warren Buffett und Charlie Munger. Um die erfolgreichen aktiven Fonds von den weniger erfolgreichen zu unterscheiden, werden folgende Aspekte als wichtig erachtet: Produktkosten und Pseudoaktivität: Viele aktive Fondsmanager verursachen hohe Kosten und geben vor, aktiv zu handeln, folgen aber im Grunde genommen dem Index. Diese "Index Hugger" erzielen in der Regel schlechtere Ergebnisse als der Index abzüglich der Kosten. Aktives Handeln versus aktive Kontrolle: Statt ständig Wertpapiere zu handeln, sollte der Fokus auf langfristigen Investitionen in qualitativ hochwertige Unternehmen liegen. Die Aktivität besteht darin, das Geschäftsmodell und die Bilanz der Unternehmen sorgfältig zu analysieren und eine langfristige unternehmerische Beteiligung einzugehen. Was einen guten Fonds auszeichnet: Neben der Performance sollten auch andere Erfolgsfaktoren wie Investitionssicherheit und Resilienz in Krisenzeiten berücksichtigt werden. Ein Investor sollte ruhig und unbesorgt bleiben können, auch wenn es an den Märkten turbulent wird.

Komplette Ausarbeitung in der Broschüre im Download

http://bit.ly/wfaktivpassiv



