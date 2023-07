GNW-Adhoc: Exterro und ModeOne geben globale strategische Partnerschaft bekannt

^IRVINE, Kalifornien, July 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc. (?Exterro"),

der bevorzugte Anbieter von Legal GRC-Software, die speziell für interne Rechts- , Datenschutz- und IT-Teams in Global 2000- und AmLaw 200-Organisationen entwickelt wurde, und ModeOne Technologies, Inc. (?ModeOne"), der Erfinder eines revolutionären, patentierten SaaS-Frameworks, das die ferngesteuerte, gezielte Erfassung von Smartphone-Daten für Rechtsstreitigkeiten, Compliance- und Ermittlungszwecke automatisiert, haben heute eine strategische Technologiepartnerschaft bekanntgegeben. Mit dieser Partnerschaft haben Kunden von Exterro nun Zugang zu Smartphone Framework OEM von ModeOne und damit zum einzigen cloudbasierten Produkt auf dem Markt, das geschäftsrelevante Daten, die auf Apple iOS- und Android-Smartphones gespeichert sind, aus der Ferne erfassen - und zwar innerhalb von Stunden, nicht Tagen oder Wochen. Diese bahnbrechende Zusammenarbeit ermöglicht es den Kunden von Exterro, die vielen Schwierigkeiten, die mit der Erfassung von Smartphone-Daten und der Einhaltung von Vorschriften verbunden sind, effektiv zu bewältigen, indem sie das automatisierte Framework von ModeOne nutzen. Die über ModeOne von Android- und Apple-Telefonen erfassten Daten können in die E-Discovery- und FTK(®)- Untersuchungslösungen von Exterro importiert werden, darunter Exterro Legal Hold, Exterro E-Discovery Data Management, Exterro Review und Exterro FTK(®) Enterprise, die unseren gemeinsamen Kunden eine einzigartige Datenprüfung bieten. ?Es ist äußerst spannend, diese Initiative mit Exterro zu starten und unseren Kollegen in der Branche, die mit großen Mengen komplexer Smartphone-Daten arbeiten, bessere Tools zur Verfügung zu stellen", so Matthew Rasmussen, Gründer und Chief Executive Officer von ModeOne. ?Es ist eine Bestätigung für uns, dass ein Branchenriese wie Exterro mit uns zusammenarbeitet, um die Kernprobleme von Unternehmen, Behörden und Anwaltskanzleien zu lösen, indem wir den Schutz von E- Discovery-Daten gewährleisten und eine skalierbare Infrastruktur bereitstellen, um den exponentiell wachsenden Bedarf an Smartphone-Daten zu decken." ?Unternehmen müssen ihre Daten verwalten, unabhängig davon, ob sie sich auf internen Netzwerken oder Computern, in der Cloud oder auf mobilen Geräten befinden. Die Partnerschaft mit ModeOne stellt sicher, dass unsere Kunden die Kontrolle über ihre Daten behalten und durch die Möglichkeit, Computer-, Mobil- und Cloud-Daten gemeinsam auf einer Plattform zu überprüfen, mehr Erkenntnisse gewinnen, die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen und Risiken minimieren können", so David Petty, Vice President, Partnerships & Channel, Exterro. Diese bahnbrechende Lösung von Exterro und ModeOne basiert auf einem innovativen Cloud-Framework, das den Bedarf an physischen Erfassungskits beseitigt, vertretbare E-Discovery-Prozesse liefert, hohe Volumenanforderungen eliminiert und die Skalierung von Cloud-Ressourcen nutzt, um die langjährigen Schwierigkeiten bei der Datenermittlung mit Smartphones zu beseitigen. Gemeinsam werden die Unternehmen ihren Kunden einen durchgängig schnelleren Zugang zu den Fakten eines Sachverhalts auf einer kostenmäßig kalkulierbaren Basis ermöglichen. Über Exterro Exterro versetzt Rechtsteams in die Lage, ihre Anforderungen im Bereich Legal Governance, Risk and Compliance (Legal GRC) proaktiv und beweiskräftig zu verwalten. Unsere Legal GRC-Software ist die einzige umfassende Plattform, die die komplexen Zusammenhänge von Datenschutz, Rechtsvorgängen, digitalen Ermittlungen, Reaktionen auf Cybersicherheit, Compliance und Information Governance automatisiert. Tausende von Rechtsteams auf der ganzen Welt in Unternehmen, Anwaltskanzleien, Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden vertrauen unserer integrierten Legal GRC-Plattform, um ihre Risiken zu verwalten und erfolgreiche Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf exterro.com (https://exterro.com/). Über ModeOne(TM) ModeOne bietet die erste automatisierte, vollständig ferngesteuerte mobile Datenerfassungslösung der Branche mit globaler Reichweite. Die patentierte SaaS- Technologie des Unternehmens hilft Kunden, neue Formen digitaler Daten und Kurznachrichten-Chat-Informationen schnell, präzise und kostensicher zu erfassen und zu überprüfen. Es ist die erste Lösung zur Erfassung von Mobiltelefondaten, die weder ein physisches Erfassungskit noch einen Forensiker vor Ort benötigt. Das Unternehmen unterstützt Prozessdienstleister, Anwaltskanzleien, Unternehmen, Regierungsstellen, Strafverfolgungsbehörden und Cybersicherheitsdienstleister. Weitere Informationen über ModeOne finden Sie unter ModeOne.io (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3863938- 1&h=539767014&u=https%3A%2F%2Fmodeone.io%2F&a=ModeOne.io). Presseanfragen: Hazel Ramirez Für Exterro 570-975-9261 hazel@plat4orm.com (mailto:hazel@plat4orm.com) °