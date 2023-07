Goldpreis gefragt – Anleger hoffen auf die Fed und EZB

Der Goldpreis kann einen Tag vor der bedeutenden Notenbanksitzung der US-Fed weiter zulegen. Gegenüber dem Vortag verteuert sich die Feinunze (Kassa) um rund 0,43 Prozent auf über 1.963 Dollar. Hintergrund ist ein schwächerer US-Dollar, welcher aufgrund nachlassender Zinsfantasien jenseits des Atlantiks an Dynamik verliert.

Notenbanksitzungen am Mittwoch und Donnerstag im Fokus – Geldpolitik gewinnt an Bedeutung

Allmählich dürften sich Anleger rund um den Globus für die am Mittwoch geplante US-Notenbanksitzung warmlaufen. Für 20:00 Uhr wird eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 5,25-5,50 Prozent erwartet. Ab 20:30 Uhr gilt die Aufmerksamkeit der anschließenden Pressekonferenz.

Auch am Donnerstag dürften Investoren sich über die Ausgestaltung der zukünftigen Geldpolitik weiter den Kopf zerbrechen.

Für 14:15 Uhr wird der Zinsschritt in den Reihen des europäischen Währungshüters (EZB) erwartet. Ab 14:45 Uhr tritt EZB-Präsidentin Christine Lagarde vor die Öffentlichkeit.

Der Markt dürfte sich darauf konzentrieren, was Powell am Mittwoch und Lagarde am Donnerstag über die geldpolitischen Aussichten für ihre September-Sitzungen sagen.

Jenseits des Atlantiks hofft man zusehends auf ein Ende im Zinszyklus. Genährt wurden die Hoffnungen verstärkt zuletzt durch rückläufige US-Teuerungsdaten.