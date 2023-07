OTS: ImmoScout24 / Käufer können sich weniger Eigenheim leisten (FOTO)

Käufer können sich weniger Eigenheim leisten (FOTO) Berlin (ots) - Nachfrage-Verlagerung in niedrigere Preissegmente Gestiegene Zinsen und Lebenshaltungskosten erschweren aktuell vielen Menschen den Immobilienkauf. Die Folge: Die Nachfrage verschiebt sich hin zu günstigeren Kaufobjekten. Das zeigt die Auswertung der Nachfrage nach Kaufimmobilien auf Basis von ImmoScout24-Daten vor und nach der Zinserhöhung. - Durch die veränderten Finanzierungsbedingungen sind günstigere Objekte aktuell gefragter. - Der größte Nachfrageanteil entfällt seit Zinsanstieg in den Metropolen auf Objekte zwischen 250.000 Euro und 550.000 Euro. Deutschlandweit wuchs die Nachfrage in diesem Preissegment stark an. - Anfang 2022 entfiel der größte Nachfrage-Anteil noch auf Wohnimmobilien zwischen 550.000 Euro und 850.000 Euro. - Der Zinsanstiegs bedeutet für Kaufinteresennt:innen häufig eine Verdoppelung der monatlichen Finanzierungsrate. Die Kaufnachfrage hat sich seit dem Zinsanstieg zu niedrigpreisigen Objekten verlagert Seit dem Anstieg der Finanzierungskosten kann sich ein Großteil der Menschen mit Kaufwunsch nur noch günstigere Objekte leisten. Im 1. Quartal 2023, indem das Zinsniveau bei ca. 4 Prozent lag, verlagerte sich die Nachfrage daher zu Immobilien niedrigerer Preiskategorien zwischen 250.000 Euro und 550.000 Euro. Im Vorjahreszeitraum waren noch Immobilien in der Preisspanne von 550.000 Euro bis 850.000 Euro am gefragtesten. Rund 34 Prozent der Nachfrage entfiel auf Häuser und Eigentumswohnung in dieser Preisspanne. Die höheren Immobilienpreise waren dank des Zinsniveaus von rund einem Prozent zu dieser Zeit für viele noch finanzierbar. Auch in den 7 Metropolen Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München waren Objekte der höheren Preiskategorie in Q1 2022 am gefragtesten. 32 Prozent der Kaufnachfrage entfiel auf solche Objekte. In Q1 2023 nahm die Nachfrage in dieser Preisspanne jedoch deutlich ab - um jeweils 4 Prozentpunkte sank der Nachfrageanteil sowohl deutschlandweit (auf 30 %) als auch in den Top 7-Städten (auf 28 %). Aktuell sind Objekte der niedrigeren Preiskategorie zwischen 250.000 Euro und 550.000 Euro deutlich gefragter. Deutschlandweit wuchs der Nachfrageanteil dieser Kategorie um 6 Prozentpunkte auf 29 Prozent. In den Metropolen fiel die Verlagerung noch deutlicher aus: Hier stiegt der Nachfrageanteil um 7 Prozentpunkte auf 34 Prozent. Die preiswerteren Objekte sind in den Großstädten inzwischen am gefragtesten. "Die Verlagerung der Nachfrage hin zu günstigeren Preissegmenten zeigt, dass viele Menschen ihren Kaufwunsch zurzeit nur verwirklichen können, wenn sie Abstriche beim Preisrahmen machen", sagt Cinja Kinnemann, Geschäftsführerin von immoverkauf24. "Das Zinsniveau von 4 Prozent bedeutet häufig eine doppelt so hohe monatliche Ratenbelastung wie in der Niedrigzinsphase. Einige Kaufinteressent:innen müssen daher zurzeit auch vom Kauf absehen. Das zeigt sich darin, dass die relative Nachfrage in der günstigen Preiskategorie bis 250.000 Euro leicht zurückgegangen ist. Aber: Während die Zinsen über ein Jahr in ständiger Bewegung waren, gehen Experten nun davon aus, dass die Zinsen sich auf dem aktuellen Niveau länger halten werden. Das bedeutet wieder mehr Planungssicherheit für potenzielle Käufer:innen und dürfte ein Grund für die jüngst wieder anziehende Kaufnachfrage (https://www.immobilienscout24.de/unterne hmen/news-medien/news/default-title/die-kaufpreise-ziehen-deutschlandweit-weiter -an/) sein." Die Daten finden Sie im ImmoScout24 Medienbereich (https://www.immobilienscout24.de/unternehmen/news-medien/medieninformationen/) . Methodik Zur Auswertung der Nachfrage wurden die Kontaktanfragen für Wohnungen und Häuser zum Kauf für verschiedene Preiskategorien auf immobilienscout24.de im 1. Quartal 2023 im Vergleich zum 1. Quartal 2022 betrachtet. Über immoverkauf24 https://www.immoverkauf24.de/ ist ein auf Immobilientransaktionen spezialisiertes Ratgeberportal, das Beratung rund um Immobilienthemen und Services zur Immobilienbewertung, Maklervermittlung und Immobilienfinanzierung bietet. 2011 in Hamburg gegründet, ist das Unternehmen inzwischen auch mit Plattformen für Immobilienverkäufer und -käufer in Österreich und der Schweiz präsent. Seit Juli 2020 ist die immoverkauf24 GmbH Teil der Scout24-Gruppe. Über ImmoScout24 ImmoScout24 (https://www.immobilienscout24.de/unternehmen/) ist die führende Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Seit über 20 Jahren revolutioniert ImmoScout24 den Immobilienmarkt. Jeden Monat suchen rund 19 Millionen Nutzer:innen auf unserem Online-Marktplatz oder in unserer App ein neues Zuhause oder die passende Gewerbefläche. Deshalb kennen 98 Prozent der Zielgruppe ImmoScout24. Mit seinen digitalen Lösungen schafft der Online-Marktplatz Orientierung und bringt Eigentümer:innen, Makler:innen und Immobiliensuchende erfolgreich zusammen. ImmoScout24 arbeitet an dem Ziel, Transaktionen rund um die Immobilie digital abzuwickeln und dadurch komplexe Entscheidungen für seine Nutzer:innen einfacher zu machen. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und erreicht monatlich rund 3 Millionen Suchende. Pressekontakt: Johanna Fitschen Junior PR Managerin Telefon: +49 30 24301 1270 E-Mail: mailto:presse@immobilienscout24.de http://www.immobilienscout24.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/31321/5566017 OTS: ImmoScout24