OTS: Thoendl Investments AG / Thoendl Investments: "Der Handel mit ...

Thoendl Investments: "Der Handel mit Zertifikaten nimmt wieder zu" Zug (ots) - Die Finanzmärkte sind von ständiger Bewegung geprägt. Nun verspricht eine neue Entwicklung den chancenreichen Aufschwung im Handel mit Zertifikaten. Laut aktuellen Statistiken machen Zertifikate heute stolze 5 % aller Anlageformen aus, wobei diese Zahl eine interessante Wendung für Anleger und Trader in Aussicht stellt. Das Comeback des Zertifikatehandels Die Zahlen belegen es: Der Handel mit Zertifikaten erlebt derzeit eine Renaissance. Nach Jahren des geringen Interesses scheint das Vertrauen in diese Anlageklasse zurückzukehren. Thoendl Investments verzeichnete einen signifikanten Anstieg im Handelsvolumen von Zertifikaten, was dafür spricht, dass Investoren wieder verstärkt auf derartige Finanzinstrumente setzen. Damit könnte dieser Trend weitaus bedeutender sein, als er auf den ersten Blick erscheint. "Die Wiederbelebung des Zertifikatehandels deutet auf eine wachsende Bereitschaft der Anleger hin, sich in unterschiedliche Anlageformen zu diversifizieren und neue Chancen zu nutzen.", so Jan Thöndl, der selbst im Juni ein ETI an der Stuttgarter Börse gelauncht hat. Thoendl Investments erkannte frühzeitig den Trend und hat sein Produktangebot mit einem ETI erweitert, um den zusätzlichen Bedürfnissen der Anleger gerecht zu werden. Mit dem Alpha One FX ETI bietet das Unternehmen eine solide Basis für Anleger, die von dieser wachsenden Anlageklasse profitieren möchten. Die Vorteile des Zertifikatehandels Zertifikate bieten eine Vielzahl von Vorteilen für Anleger. Sie ermöglichen den Zugang zu bestimmten Märkten oder Anlageklassen, ohne dass Investoren direkt in die zugrunde liegenden Vermögenswerte Kapital einbringen müssen. Darüber hinaus eröffnen sie Möglichkeiten für gehebelte Positionen und bieten somit Potenzial für höhere Renditen. Der aktuelle Anstieg im Handel mit Zertifikaten verspricht also eine spannende Entwicklung. In diesem Zusammenhang steht auch Thoendl Investments bereit, Investoren von dieser aufstrebenden Anlageklasse profitieren zu lassen.