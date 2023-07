Peru verfolgt im Exportsektor eine Strategie der Nachhaltigkeit

Peru, Heimat von zahlreichen einzigartigen Ökosystemen und Spezies, setzt die Bemühungen um Nachhaltigkeit fort. Das Land verpflichtet sich, der Welt Produkte zu liefern, die seine Biodiversität widerspiegeln und die Lebensqualität derjenigen verbessern, die an der Produktion beteiligt sind.

Through PROMPERÚ, its export promotion agency, Peru has developed training and certification standards to promote the supply of sustainable Peruvian products worldwide. (Photo: Business Wire)

Das ist die Vision einer Kultur der Nachhaltigkeit von PROMPERÚ, einer Initiative, die nachhaltige Praktiken im peruanischen Exportsektor fördert. PROMPERÚ ist eine Agentur, die für den Export des südamerikanischen Landes wirbt. Ihr Ziel ist es, weltweit ein zunehmend vielfältiges, wettbewerbsfähiges und nachhaltiges Produktsortiment anzubieten. Dies soll gestützt werden vom Bemühen peruanischer Unternehmen, mit Praktiken zu arbeiten, die gegenüber Umwelt und örtlichen Gemeinden verantwortungsvoll sind.

Durch eine aktive Zusammenarbeit mit dem öffentlichen und privaten Sektor, akademischen Institutionen und anderen Akteuren im Außenhandel sollen alle peruanischen Lieferketten auf diese Initiative ausgerichtet werden. Unternehmen werden ermutigt, sich ständig weiterzuentwickeln und konkrete Maßnahmen zu ergreifen, sich mit Herausforderungen der globalen Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.

Dank der Strategie der Nachhaltigkeit schließt sich Peru globalen Initiativen zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen im Außenhandel an. So werden in exportorientierten Unternehmen Programme zur Entwicklung der Geschäftsmodelle durchgeführt, die einen dreifachen Effekt haben: wirtschaftlich, sozial und ökologisch.

PROMPERÚ hat auch Zertifizierungsstandards wie Fair Trade Peru, Öko-Effizienz Peru und Biocommerce entwickelt. So werden die Exportangebote im internationalen Markt sichtbar. Kaffee, Kakao, Textilien aus Alpaka sowie Produkte mit nativer Biodiversität, Industriegüter und vieles mehr haben bereits davon profitiert.

Darüber hinaus berücksichtigt die Strategie der Nachhaltigkeit die globale Nachfrage nach Produkten ohne Abholzung, Lieferketten, die überwacht werden, neuen Kreislaufgeschäftsmodellen sowie sonstigen Anforderungen an Exporte aus Peru.

So positioniert PROMPERÚ Peru auf den Weltmärkten, mit Exportprodukten, die Mehrwert bieten. Dies trägt zur nachhaltigen und dezentralen Entwicklung des Landes bei.

