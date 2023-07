Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Wahl in Spanien

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Wahl in Spanien:

"(.) Den Ministerpräsidenten wählt das Parlament. Dass Feijóo dort wohl keine Chance hat, muss er sich vorwerfen und nicht Sánchez. Mindestens so folgenreich ist der Umstand, dass Sánchez' einziger Weg zum Machterhalt über Allianzen mit Spaltern führt. Er wäre sogar auf einen Pakt mit den katalanischen Separatisten (.) angewiesen. (.) Eigentlich hat Feijóo ja ein kleines Wunder vollbracht. Im Spagat zwischen Umarmung und Zurückweisung von Vox führte er seine Partei fast zu alter Stärke. Das aber um den Preis der Isolation. So lautet die wichtigste Lektion für alle Mitte-rechts-Parteien in Europa, die über den Umgang mit radikal rechter Konkurrenz nachdenken: In einem System mit zwei unversöhnlichen Lagern gibt es kaum Bündnisoptionen. Sind die Volksparteien nicht anschlussfähig, bleiben Spaltung und Blockade."/yyzz/DP/nas