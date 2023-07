Russland weitet Wehrpflicht aus - Auch 30-Jährige können einberufen werden

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Russland weitet die Wehrpflicht aus. Vom kommenden Jahr an können Männer bis zum 30. Lebensjahr einberufen werden.

Bislang lag die Altersgrenze bei 27 Jahren. Das Mindestalter für den obligatorischen zwölfmonatigen Dienst in der Armee bleibt bei 18 Jahren. Das Parlament im Moskau beschloss am Dienstag zudem, dass die Wehrpflichtigen vom Tag der Einberufung an das Land nicht mehr verlassen dürfen. Das Gesetz soll am 1. Januar in Kraft treten. Alternativ zum Militärdienst kann eine gleichwertige Ausbildung während der Hochschul-Studiums abgeleistet werden.

Wehrpflichtige dürfen laut Gesetz nicht in Kämpfen außerhalb Russlands eingesetzt werden. Allerdings beansprucht die Regierung in Moskau seit vergangenem September vier ukrainische Regionen als russisches Territorium. Damit wurden Sorgen befeuert, dass auch Wehrpflichtige an die Front in der Ukraine abkommandiert werden könnten.

Ebenfalls im September wurden wegen der offenkundig schlechter als erwartet verlaufenden Invasion 300.000 Reservisten eingezogen. Dadurch wurde die Zahl der aktiven Berufssoldaten und Wehrpflichtigen um über 30 Prozent auf 1,5 Millionen erhöht. Präsident Wladimir Putin rechtfertigte damals die Maßnahme mit der angeblichen Bedrohung der territorialen Integrität Russlands. Im April wurde zudem die Einberufung der Wehrpflichtigen erleichtert. Die Aufforderung zum Militärdienst muss seitdem nicht mehr persönlich zugestellt werden, sondern kann online erfolgen. Viele Russen haben bislang versucht, während der zwei Einberufungszeiträume pro Jahr eine Entgegennahme des Gestellungsbefehls zu vermeiden.

Nach dem von der Duma verabschiedeten Gesetz erhalten die Gouverneure in den russischen Regionen auch das Recht, in Zeiten der Mobilisierung oder des Kriegsrechts paramilitärische Einheiten aufzustellen. Diese Milizen sollen vom Staat finanziert und bewaffnet werden. Ihre Aufgabe soll unter anderem Luftverteidigung und Kampf gegen Sabotage sein. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses in der Duma, Andrej Kartapolow, erklärte, damit erhielten Milizen wie die Söldnergruppe Wagner einen rechtlichen Rahmen.

