Schokolade von Lindt mundet - Jahresprognose wird erhöht

Zürich (Reuters) - Lindt & Sprüngli hat im ersten Halbjahr von einer starken Nachfrage nach seiner Schokolade profitiert.

Der Schweizer Anbieter von Schokoladen-Goldhasen stellt daher für das laufende Jahr Umsatz- und Gewinnzahlen in Aussicht, die über seinen Mittelfristzielen liegen. Erwartet wird 2023 ein Umsatzwachstum zwischen sieben und neun Prozent und eine Steigerung der operativen Gewinnmarge um 30 bis 50 Basispunkte, wie der Schokoladen-Konzern am Dienstag mitteilte. Mittelfristig wird weiterhin von sechs bis acht Prozent Umsatzplus und einer Margenverbesserung um 20 bis 40 Basispunkten pro Jahr ausgegangen. In der ersten Jahreshälfte wuchsen die Verkaufserlöse um 10,1 Prozent auf 2,09 Milliarden Franken, die Betriebsgewinnmarge (Ebit) erhöhte sich auf 12,2 von 9,3 Prozent. Der Nettogewinn stieg nahezu um die Hälfte auf 204,5 Millionen Franken.

