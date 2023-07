WOCHENVORSCHAU: Termine bis 7. August

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 07. August 2023

----------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 25. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 03:00 CHE: Logitech, Q1-Zahlen (Call 14.30 h) 06:00 CHE: Sulzer, Halbjahreszahlen 06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: SIG Group, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Amadeus Fire, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: Telenet, Halbjahreszahlen 07:00 ITA: UniCredit, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Alstom, Q1-Umsatz 08:30 FIN: UPM Kymmene, Q2-Zahlen 09:00 DEU: Flatexdegiro, Call zu den Halbjahreszahlen 10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung 11:00 GBR: Vodafone Group, Hauptversammlung 12:00 USA: Danaher, Q2-Zahlen 12:00 USA: Spotify, Q2-Zahlen 12:20 USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen 12:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q2-Zahlen 12:55 USA: Raytheon Technologies, Q2-Zahlen 13:00 USA: Verizon Communications, Q2-Zahlen 14:00 USA: Dow, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Hochtief, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: LVMH, Halbjahreszahlen 19:00 DEU: Deutsche Börse, Halbjahreszahlen 22:01 USA: Microsoft, Jahreszahlen 22:01 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen 22:05 USA: Visa, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Remy Cointreau, Q1-Umsatz FRA: Dassault Systemes, Halbjahreszahlen GBR: Unilever, Halbjahreszahlen NLD: Randstad, Q2-Zahlen NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen NLD: ASM International, Q2-Zahlen USA: Corning, Q2-Zahlen USA: Kimberly-Clark, Q2-Zahlen USA: Snap Inc., Q2-Zahlen USA: General Electric, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 06/23 08:00 SWE: Erzeugerpreise 06/23 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 07/23 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung 15:00 BEL: Geschäftsklima 07/23 15:00 USA: FHFA-Index 05/23 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 07/23 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 07/23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Online-Pk zum internationalen Bier- und Hopfenmarkt (BarthHaas-Bericht), Nürnberg USA: Neue IWF-Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft, Washington ----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 26. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 01:30 KOR: HYNIX, Q2-Zahlen 06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen 06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (Analystencall 11.00 h) 07:00 DEU: DWS, Halbjahreszahlen (Analystencall 10.00 h) 07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Traton, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Porsche AG, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: GlaxoSmithKline, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen 08:15 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen 08:30 ESP: Enagas, Halbjahreszahlen 09:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung, Mannheim 11:00 DEU: Sparkassenverband Baden-Württemberg Pk zum Halbjahresergebnis 12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen 13:00 USA: AT&T, Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen 17:45 FRA: Airbus, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen 18:05 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen 22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen 22:10 USA: Meta, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Kärcher, Pk strategische Initiative sowie Bilanz erstes Halbjahr, Winnenden FRA: Orange, Halbjahreszahlen FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen ITA: Saipem, Halbjahreszahlen ITA: Enel, Halbjahreszahlen LUX: Aroundtown S. A., außerordentliche Hauptversammlung LUX: Eurofins Sientific, Halbjahreszahlen PRT: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen USA: Universal Music Group, Q2-Zahlen USA: Lam Research, Q4-Zahlen USA: General Dynamics, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Frühindikatoren 05/23 (endgültig) 08:00 SWE: Handelsbilanz 06/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 07/23 10:00 EUR: Geldmenge M3 06/23 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 06/23 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Zinsentscheidung SONSTIGE TERMINE DEU: Bahntechnikmesse Innotrans, Berlin 10:00 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nimmt an den 20. Backnanger Wirtschaftsgesprächen teil, Backnang ----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 27. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 02:00 KOR: Samsung, Q2-Zahlen (detailliert) 06:00 CHE: Bucher, Halbjahreszahlen 06:30 CHE: Holcim, Halbjahreszahlen 06:30 CHE: VAT, Halbjahreszahlen 06:30 FRA: Schneider Electric, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Roche, Halbjahreszahlen (Call 14.00 h) 07:00 CHE: Vaillant, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Vontobel, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Heidelberg Materials, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siltronic, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Kion, Q2-Zahlen (13.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Aixtron, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Wacker Chemie, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Air Liquide, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Renault, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Safran, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: BNP Paribas, Halbjahreszahlen 07:00 FIN: Kesko, Q2-Zahlen 07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Halbjahreszahlen 07:15 CHE: Nestle, Halbjahreszahlen (Call 14.00 h) 07:30 DEU: Befesa, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Nordex, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Drägerwerk, Q2-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Volkswagen, Q2-Zahlen (9.00 h Pk) 07:30 ESP: Telefonica, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: EDF, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Faurecia, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Wintershall Dea, Q2-Zahlen 08:00 AUT: Verbund, Q2-Zahlen 08:00 FRA: Totalenergies, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Barclays, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Sage Group, Q3-Umsatz 08:00 GBR: Shell, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Relx, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Rentokil Initial, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BT Group, Q1-Zahlen 08:00 KOR: LG Electronics, Q2-Zahlen 08:20 ESP: Iberdrola, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Vantage Towers, Hauptversammlung 11:00 DEU: Deutsche Bahn, Halbjahres-Pk 12:00 DEU: Linde, Q2-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 12:30 USA: Honeywell International, Q2-Zahlen 13:00 USA: McDonald's, Q2-Zahlen 13:30 USA: Mastercard, Q2-Zahlen 17:45 FRA: L' Oréal, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Kering, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Vivendi, Halbjahreszahlen 22:00 USA: T-Mobile, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mondelez, Q2-Zahlen 22:10 USA: Intel, Q2-Zahlen 22:10 USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: Andritz, Q2-Zahlen BEL: UCB, Halbjahreszahlen CHE: STMicroelectronics, Q2-Zahlen DEU: Elmos Semiconductor, Q2-Zahlen ESP: Repsol, Halbjahreszahlen ESP: Ferrovial, Halbjahreszahlen FRA: Valeo, Q2-Zahlen FRA: Imerys, Halbjahreszahlen FRA: Scor, Halbjahreszahlen GBR: Centrica, Halbjahreszahlen ITA: Prada, Halbjahreszahlen ITA: Mediobanca, Jahreszahlen LUX: ArcelorMittal, Halbjahreszahlen NLD: Euronext, Halbjahreszahlen USA: Weyerhaeuser Co, Q2-Zahlen USA: Baxter International, Q2-Zahlen USA: Southwest Airlines, Q2-Zahlen USA: Valero Energy, Q2-Zahlen USA: Comcast, Q2-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen USA: American Tower, Q2-Zahlen USA: Hershey, Q2-Zahlen USA: Harley-Davidson, Q2-Zahlen USA: International Paper, Q2-Zahlen USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen USA: AbbVie, Q2-Zahlen USA: Boston Scientific, Q2-Zahlen USA: Bristol Myers Squibb, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 08/23 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q2/23 09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q2/23 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 06/23 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 07/23 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 07/23 14:15 EUR: EZB Zinsentscheidung (14.45 h Pk) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 06/23 (vorläufig) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/23 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q2/23 (vorab) 14:30 USA: PCE-Kernrate Q2/23 (vorab) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 06/23 SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: BGH urteilt zur Ladenöffnung an Sonntagen im Einzugsgebiet des Flugplatzes Zweibrücken, Karlsruhe 08:30 DEU: BGH urteilt: Können EU-Staaten vor deutschen Gerichten gegen internationale Schiedsverfahren vorgehen?, Karlsruhe 10:00 DEU: Baubeginn eines Konverters von Suedlink mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Leingarten 14:00 DEU: Veranstaltung des Deutschen Instituts für Altersvorsorge zu «Steigt die Betriebsrente, wenn Inflation herrscht?», Berlin 16:45 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht das Unternehmen Rocket Factory Augsburg, Augsburg ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 28. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:15 GBR: Standard Chartered, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q2-Zahlen 07:00 DEU: BASF, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 AUT: OMV, Q2-Zahlen (detailliert) 07:00 AUT: ams-Osram AG, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Halbjahreszahlen 07:00 ESP: BBVA, Halbjahreszahlen 07:00 FRA: Capgemini, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Sanofi, Q2-Zahlen 07:00 NLD: Signify, Q2-Zahlen 07:15 FRA: Air France-KLM, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Vinci, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Bouygues, Halbjahreszahlen 07:45 ITA: Eni, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Hermes, Halbjahreszahlen 08:00 FRA: Engie, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: AstraZeneca, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: International Consolidated Air, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Natwest, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: Audi, Q2-Zahlen 12:00 SWE: Securitas AB, Q2-Zahlen 12:45 USA: Chevron Corporation, Q2-Zahlen 12:55 USA: Procter & Gamble, Q4-Zahlen 13:30 USA: Exxon Mobil, Q2-Zahlen 18:00 EUR: Ergebnisse Eba-Bankenstresstest TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Telefonica Deutschland, Investor- und Analystentreffen BEL: Umicore, Halbjahreszahlen ESP: Amadeus IT, Halbjahreszahlen ESP: CaixaBank, Halbjahreszahlen FRA: Atos, Halbjahreszahlen FRA: Vallourec, Halbjahreszahlen FRA: Rexel, Halbjahreszahlen ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen ITA: Leonardo, Halbjahreszahlen ITA: Autogrill, Halbjahreszahlen USA: Colgate-Palmolive, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden JPN: BoJ, Zinsentscheid 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 07/23 07:30 FRA: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 07/23 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 06/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 09:00 CHE: Konjunkturbarometer 07/23 09:00 AUT: BIP Q2/23 09:00 ESP: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 09:00 TRK: Handelsbilanz 06/23 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 07/23 10:00 ITA: Erzeugerpreise 06/23 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 07/23 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 07/23 (endgültig) 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 07/23 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 06/23 12:00 IRL: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q2/23 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 06/23 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 07/23 (endgültig) EUR: Fitch Ratingergebnis Estland, Lettland EUR: Moody's Ratingergebnis Niederlande, Lettland EUR: S&P Ratingergebnis Luxemburg SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht das Unternehmen ISAR Aerospace, Ottobrunn ----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 31. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Nemetschek, Q2-Zahlen 07:00 LUX: Stabilus, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Heineken, Halbjahreszahlen 07:30 AUT: Erste Group Bank, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Legrand, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Halbjahreszahlen 08:00 IRL: Bank of Ireland, Halbjahreszahlen 19:00 AUT: Raiffeisen International, Q2-Zahlen 22:00 USA: Avis Budget, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 06/23 01:50 JPN: Industrieproduktion 06/23 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 07/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 06/23 07:25 CHE: SNB, Halbjahreszahlen 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 06/23 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 06/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 09:00 CZE: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 10:00 DEU: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 POL: Verbraucherpreise 07/23 10:30 PRT: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 EUR: BIP Q2/23 (1. Veröffentlichung) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 07/23 (vorläufig) 15:45 USA: MNI Chigago PMI 07/23 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 07/23 SONSTIGE TERMINE ESP: Informelles Treffen der EU-Außenministerinnen und -minister, Bilbao ---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 1. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 GBR: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen 07:00 AUT: AT&S, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Covestro, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Daimler Truck, Q2-Zahlen 07:00 DEU: DHL, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Man Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang im Maschinenbau Juni 2023 12:00 USA: Stanley Black & Decker, Q2-Zahlen 12:30 USA: Merck & Co, Q2-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen 18:00 FRA: Kleppiere, Halbjahreszahlen 22:05 USA: Starbucks, Q3-Zahlen 22:15 USA: American International Group, Q2-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen 22:15 USA: Electronic Arts, Inc, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitsmarktdaten 06/23 03:45 CHN: Caixin-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 07/23 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex 07/23 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex 07/23 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex 07/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 06/23 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex 07/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex 07/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitsmarktdaten 06/23 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex 07/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 06/23 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex 07/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 06/23 16:00 USA: ISM-Index 07/23 16:30 USA: Dallas-Fed-Index zu Dienstleistungsbranche 07/23 SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 2. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fresenius und Fresenius Medical Care, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Symrise, Halbjahreszahlen 07:30 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen 08:00 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Ferrexpo, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BAE Systems, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen 13:00 ITA: Ferrari, Q2-Zahlen 13:00 USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen 22:00 USA: PayPal, Q2-Zahlen 22:00 USA: Qualcomm, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 07/23 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 07/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun ---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 3. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 FRA: Societe Generale, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Rolls-Royce, Halbjahreszahlen 06:45 CHE: Adecco, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Halbjahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Infineon, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Lufthansa, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Merck KGaA, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q2-Zahlen 07:00 FRA: AXA, Halbjahreszahlen 07:00 LUX: SES Gobal, Halbjahreszahlen 07:00 NLD: ING Groep, Q2-Zahlen 07:15 CHE: Swisscom, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Süss MicroTec, Q2-Zahlen 07:30 DEU: BayWa, Q2-Zahlen 07:30 DEU: BMW, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Dürr AG, Q2-Zahlen 07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q2-Zahlen 07:30 DEU: SGL Carbon, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Süss MicroTec, Q2-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q2-Zahlen 07:30 FRA: Veolia Environnement, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: LSE, Halbjahreszahledn 08:00 GBR: Next, Q2-Umsatz 08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Wizz Air, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Bauer, Hauptversammlung 12:00 USA: Air Products and Chemicals, Q3-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q2-Zahlen 13:30 USA: Cummins, Q2-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q2-Zahlen 13:30 USA: Southern Company, Q2-Zahlen 14:00 USA: Kellogg, Q2-Zahlen 18:00 ITA: Pirelli, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen 22:00 USA: Cigna, Q2-Zahlen 22:05 USA: Stryker, Q2-Zahlen 22:30 USA: Apple, Q3-Zahlen, Cupertino TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin-Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 07/23 08:00 DEU: Handelsbilanz 06/23 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 07/23 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 07/23 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 07/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 07/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 07/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandel 06/23 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 07/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 06/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Produktivität Q2/23 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex 07/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Industrie Auftragseingang 06/23 16:00 USA: Langlebige Güter 06/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Index 07/23 SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 4. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 CHE: Sika AG, Halbjahreszahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Commerzbank, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Lanxess, Q2-Zahlen 07:00 FRA: Credit Agricole, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Vonovia, Q2-Zahlen, Bochum 07:45 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen 08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q2-Zahlen 08:00 FIN: Fortum, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Industrie, Auftragseingang 06/23 08:45 FRA: Industrieproduktion 06/23 08:45 FRA: Löhne Q2/23 09:00 SPA: Industrieproduktion 06/23 10:00 ITA: Industrieproduktion 06/23 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 07/23 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 07/23 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 06/23 14:30 USA: Arbeitsmarktdaten 07/23 SONSTIGE TERMINE --- ---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 7. AUGUST TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Siemens Energy, Q3-Zahlen 12:00 DEU: Biontech, Q2-Zahlen 13:00 USA: Tyson Foods, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 SPA: Verbraucherpreise 07/23 08:00 DEU: Industrieproduktion 06/23 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 21:00 USA: Konsumentenkredite 06/23 SONSTIGE TERMINE --- ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi