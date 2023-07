Aktien New York: Dow nicht vor und nicht zurück vor Fed-Entscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der an diesem Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed üben sich die Anleger an den US-Börsen in Zurückhaltung. Die Anleger verarbeiten zudem etliche Quartalsberichte großer Konzerne.

Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel bei 35 437,45 Punkten prozentual unverändert. Am Dienstag hatte der Leitindex zeitweise den höchsten Stand seit Februar 2022 erreicht, aber nur ein knappes Plus ins Ziel gerettet. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab zur Wochenmitte nach den etwas deutlicheren Vortagsgewinnen um 0,41 Prozent auf 15 497,11 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 stand 0,12 Prozent tiefer auf 4561,96 Zählern.

Die US-Zentralbank wird um 20 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit wohl über die nächste Leitzins-Anhebung um 0,25 Prozentpunkte berichten. Es wäre die elfte Erhöhung binnen 16 Monaten - im Juni hatte die Fed eine Pause eingelegt, aber im Kampf gegen die Inflation noch mindestens zwei weitere Anhebungen in diesem Jahr signalisiert./ajx/he