Bahn-Schlichtung beendet - Vermittler wollen Ergebnis präsentieren

BERLIN/POTSDAM (dpa-AFX) - Das Schlichtungsverfahren über neue Tarife bei der Deutschen Bahn ist beendet. Die beiden Schlichter, die Arbeitsrechtlerin Heide Pfarr (SPD) und der frühere Verteidigungs- und Innenminister Thomas de Maizière (CDU), wollen am Mittwochnachmittag in Potsdam das Ergebnis präsentieren, wie sie mitteilten. Zu den konkreten Inhalten wurde zunächst nichts bekannt. Die Schlichtung hatte am 17. Juli begonnen, nachdem die Tarifverhandlungen zwischen der Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft gescheitert waren. Warnstreiks hatte die Gewerkschaft für die Phase der Schlichtung und auch für die anschließende geplante Urabstimmung über den Schlichterspruch ausgeschlossen./maa/DP/nas