Bundesregierung befürchtet Umweltkatastrophe durch Autofrachter-Brand

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung warnt angesichts des immer noch brennenden Auto-Frachtschiffes in niederländischen Gewässern vor einer Umweltkatastrophe in der Nordsee und bietet deutsche Hilfe an.

"Der einzigartige Nationalpark Wattenmeer ist ernsthaft in Gefahr", sagte Umweltministerin Steffe Lemke (Grüne) am Donnerstag. "Deutschland wird alles zur Verfügung stellen, was helfen kann." Ähnlich äußerte sich Verkehrsminister Volker Wissing. "Wir unterstützen unsere Freunde aus den Niederlanden wo immer nötig bei der Bergung des Frachtschiffs in der Nordsee", schrieb der FDP-Politiker auf dem Kurznachrichtendienst X, der früher Twitter hieß. "Das Havariekommando ist vorbereitet und wird in enger Abstimmung helfen." Es gelte, eine Umweltkatastrophe zu verhindern.

Ein ganz normaler Autotransport auf dem Seeweg entwickele sich möglicherweise zu einer Umweltkatastrophe ungekannten Ausmaßes, sagte Lemke. "Das erfüllt mich mit tiefer Sorge." Es sei nicht ausgeschlossen, dass das verunglückte Schiff sinke. "Sollte das passieren, können große Mengen Treibstoff und weitere umweltschädliche Schadstoffe aus der Ladung des Frachters das empfindliche Ökosystem der Nordsee großflächig verschmutzen", warnte Lemke. Der Nationalpark Wattenmeer sei dann gefährdet. "Das gilt es mit allen Kräften zu verhindern."

SPEZIALISTEN VOR ORT

Der am Dienstagabend ausgebrochene Brand auf der vor der niederländischen Küste liegenden "Fremantle Highway" konnte bislang noch nicht gelöscht werden. "Das Feuer an Bord geht immer noch weiter", gab die niederländische Küstenwache am Donnerstagmorgen bekannt. Spezialisten einer Bergungsfirma seien auf einem Schiff nahe des Unglücksfrachters, um sich ein Bild zu machen. Die Küstenwache kündigte zudem an, die Lage per Flugzeug zu überwachen.

Die in Panama registrierte "Fremantle Highway" befand sich rund 27 Kilometer nördlich der Insel Ameland, als das Feuer am Dienstagabend ausbrach. Dabei ist ein Mensch ums Leben gekommen. Ursache sei vermutlich ein in Brand geratenes Elektroauto, so die Küstenwache. Der Frachter war auf dem Weg von Deutschland nach Ägypten. Er hat 2857 Autos an Bord, 25 davon Elektro-Autos. Etwa 350 Wagen stammen von Mercedes-Benz, wie der Stuttgarter Autobauer mitteilte. Das Unternehmen sei in enger Abstimmung mit dem Transportdienstleister. Dem Bundesumweltministerium zufolge befinden sich an Schadstoffen auch 1600 Tonnen Schweröl und weitere 200 Tonnen Marinediesel an Bord. Hinzu kämen mögliche Tankinhalte der transportierten Fahrzeuge sowie Verbrennungsrückstände und Löschwasser.

Die niederländische Küstenwache erklärte, man stelle sich auf alle Szenarien ein. Das umfasse auch die Möglichkeit, dass das 199 Meter lange Schiff sinke. Die Besatzung habe vergeblich versucht, dass Feuer zu löschen. Mehrere der 23 Menschen seien von Bord gesprungen, die übrigen wurden per Hubschrauber in Sicherheit gebracht. In den vergangenen Jahren gab es mehrfach Brände an Bord von Autofrachtern.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)