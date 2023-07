Datadog: Aktie kippt am Ziel!

Nachdem Datadog im Bereich zwischen 61,34 und 90,00 US-Dollar eine volatile Bodenbildungsphase im Bereich der 2021‘er Supports von 69,73 US-Dollar erfolgreich vollzogen hatte, kam es schließlich zu einer erfolgreichen Auflösung Mitte Mai und einem Anstieg auf 118,02 US-Dollar und damit eigentlich in die Zielzone von rund 120,00 US-Dollar. Nun ist die Aktie deutlich zur Unterseite zurückgefallen, was auf eine Konsolidierung hinweist. Doch der Grundstein für weitere mittelfristige Kursgewinne wurde in den letzten Monaten gelegt und dürfte im Anschluss wieder steigende Kurse hervorbringen.

Späterer Einstieg interessant

Erste Ziele befinden sich für die Datadog-Aktie bei 103,80 und im Bereich des EMA 200 bei 93,48 US-Dollar. Gelingt an dieser Stelle eine Stabilisierung und Wiederaufnahme des kürzlich etablierten Kaufsignals, könnte oberhalb von 120,00 US-Dollar der Bereich von grob 146,83 US-Dollar in den Fokus rücken und würde sich entsprechend für ein längerfristiges Investment anbieten. Ein direkter Ausbruch über 120,00 US-Dollar in den nächsten Tage würde die gleichen Ziele aktivieren. Long engagierte Investoren sollten dagegen ihre Gewinne nun mitnehmen und die Long-Positionen entsprechend realisieren.