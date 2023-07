DAX® - Zwei Szenarien für den Ausbruch

Keine Sorge: die Langeweile ist bald vorbei. In der heutigen Ausgabe gibt es aber wenig bis nichts Neues zu berichten, außer das sich ein paar charttechnische Unterstützungen weiter nach oben verschoben haben. Eine Vermutung aber liegt nahe: bis zum Monatsende bewegt sich der DAX® entweder auf dem Terrain eines neuen Allzeithochs (16.357 Punkte auf Schlusskursbasis respektive 16.427 Zähler auf Intraday-Basis) oder aber der deutsche Blue-Chip-Index hat das nicht mehr geschafft, was an den vergangenen Tagen spielend gelang: die Verteidigung der Gleitenden Durchschnitte der letzten 38 und 55 Börsentage, die sich aktuell sanft steigend um 16.010/16.030 Punkte bewegen. Bei einem dynamischen Ausbruch nach oben könnte in einer ersten Euphorie eine obere Trendgerade erreicht werden, die seit Februar gültig ist und derzeit Kurse bis etwa 16.800 Punkte hinauf zulassen würde. Wird von den Notenbanken dagegen eine Korrektur ausgelöst, könnten Trendlinien getestet werden, die im September und im Dezember 2022 ihren Ausgangspunkt haben und die zurzeit bei etwa 15.380 und 15.450 Zählern verlaufen.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

