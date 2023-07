Devisen: Eurokurs vor US-Zinsentscheid stabil

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch vor neuen Entscheidungen der US-Notenbank Fed zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1050 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1051 Dollar festgesetzt.

Am Mittwochabend entscheidet die amerikanische Notenbank Federal Reserve über ihren geldpolitischen Kurs. Alles andere als eine Zinsanhebung wäre eine große Überraschung, die Märkte rechnen fest damit. Wesentlich unsicherer ist die Ausrichtung über den Sommer hinaus. An den Märkten sind weitere Zinserhöhungen bisher nicht vollständig eingepreist. Mit Spannung wird erwartet, welche Signale Fed-Chef Jerome Powell senden wird./bgf/jha/