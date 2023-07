TAGESVORSCHAU: Termine am 26. Juli 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 26. Juli 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 01:30 KOR: Hynix, Q2-Zahlen 06:45 KOR: Hyundai, Q2-Zahlen 06:45 NOR: Equinor, Q2-Zahlen 06:50 ESP: Banco Santander, Halbjahreszahlen 07:00 DEU: Deutsche Bank, Q2-Zahlen (Pk 8.00 h, Analystencall 11.00 h) 07:00 DEU: DWS, Halbjahreszahlen (Analystencall 10.00 h) 07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen 07:30 FRA: Danone, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen 08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q2-Zahlen 08:00 DEU: Traton, Q2-Zahlen (Pk 10.00 h) 08:00 DEU: Porsche AG, Q2-Zahlen (Pk 9.00 h) 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: British American Tobacco, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: GlaxoSmithKline, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Halbjahreszahlen 08:00 NLD: Stellantis, Halbjahreszahlen (Analystenkonferenz 14.00 h) 08:15 GBR: Rio Tinto, Halbjahreszahlen 08:30 ESP: Enagas, Halbjahreszahlen 09:00 ESP: Endesa, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Hauptversammlung, Mannheim 11:00 DEU: Sparkassenverband Baden-Württemberg Pk zum Halbjahresergebnis 12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen 13:00 USA: CME Group, Q2-Zahlen 13:00 USA: AT&T, Q2-Zahlen 13:30 USA: Boeing, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q2-Zahlen 17:45 FRA: Airbus, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Michelin, Halbjahreszahlen 17:50 ITA: Enel, Halbjahreszahlen 18:00 FRA: Carrefour, Halbjahreszahlen 18:05 FRA: Saint-Gobain, Halbjahreszahlen 22:00 USA: Align Technology, Q2-Zahlen 22:00 USA: Ebay, Q2-Zahlen 22:05 USA: Mattel, Q2-Zahlen 22:10 USA: Meta, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Kärcher, Pk strategische Initiative sowie Bilanz erstes Halbjahr, Winnenden FRA: Orange, Halbjahreszahlen FRA: EssilorLuxottica, Halbjahreszahlen ITA: Saipem, Halbjahreszahlen LUX: Aroundtown S. A., außerordentliche Hauptversammlung LUX: Eurofins Sientific, Halbjahreszahlen PRT: EDP Renovaveis, Q2-Zahlen USA: Universal Music Group, Q2-Zahlen USA: Lam Research, Q4-Zahlen USA: General Dynamics, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Frühindikatoren 05/23 (endgültig) 08:00 SWE: Handelsbilanz 06/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 07/23 10:00 EUR: Geldmenge M3 06/23 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 06/23 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Zinsentscheidung mit Pk Fed-Chef Jerome Powell um 20.30 h SONSTIGE TERMINE 15:15 DEU: Bundeswirtschaftsminister Habeck besucht ThyssenKrupp Steel. Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck besucht thyssenkrupp in Duisburg anlässlich der Besiegelung der Förderung durch die Bundesregierung. An der Veranstaltung wird auch NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur teilnehmen. DEU: Bahntechnikmesse Innotrans, Berlin

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi