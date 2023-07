Brände auf Sizilien: Feuerwehr weiter im Einsatz, Lage etwas beruhigt

PALERMO (dpa-AFX) - Auch nach mehreren Tagen lodern auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien auch am Donnerstag noch immer einige Wald- und Flächenbrände. Die Feuerwehr ist auf der Insel weiterhin mit mehreren Teams, Löschflugzeugen und Hubschraubern im Einsatz. Vor allem im Norden in der Provinz Palermo rund um die Hauptstadt Siziliens lodern die Flammen auf den umliegenden Hügeln. Die Lage sei jedoch nicht mehr so kritisch wie in den vergangenen Tagen, da der starke und heiße Wind nachgelassen habe, hieß es von der Feuerwehr. In den anderen Teilen Siziliens, etwa rund um Catania im Osten, hat sich die Lage entspannt.

Auf dem Festland hat sich in der nördlichen Region Ligurien unweit der Grenze zu Frankreich ein größerer Brand entwickelt. In Ventimiglia an der italienischen Riviera versuchen Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen zu löschen. Der Einsatz gestaltet sich schwierig, da sich das Feuer über ein steiles Berggebiet erstreckt, das schwer erreichbar ist. In den südlichen Regionen des Festlandes, in Kalabrien und Apulien, wo in den vergangenen Tagen auch Wald- und Flächenbrände wüteten, hat sich die Lage aktuell entspannt./rme/DP/zb