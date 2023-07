Covid-Effekt belastet Roche - weniger Umsatz und Gewinn

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Roche-Konzern hält nach den ersten sechs Monaten an seinem Jahresausblick fest und rechnet 2023 mit weniger Umsatz und Gewinn.

Das Ende des Booms für Covid-Tests und -Arzneien schlägt beim Schweizer Arzneimittel- und Diagnostikhersteller durch. Corona-Produkte herausgerechnet, werde sowohl in der Pharma- als auch der Diagnostik-Sparte ein "solides Verkaufswachstum" erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. "In der ersten Jahreshälfte 2023 sind die Verkäufe im Basisgeschäft beider Divisionen stark gestiegen und haben die Auswirkungen der rückläufigen Nachfrage nach Covid-19-Produkten weitgehend ausgeglichen", erklärte Konzernchef Thomas Schinecker. "Wir bestätigen unseren Ausblick für 2023."

Im gesamten Jahr rechnet Roche weiterhin damit, dass der Umsatz unter Ausschluss von Wechselkurseffekten um einen niedrigen einstelligen Prozentbetrag schrumpfen wird. Die Verkäufe im Zusammenhang mit Covid dürften um rund fünf Milliarden Franken zurückgehen. Konkurrenz durch günstigere Nachahmermedikamente für wichtige Umsatzbringer dürften den Umsatz um weitere 1,6 Milliarden Franken schmälern. Corona-Produkte herausgerechnet sollen die Verkaufserlöse sowohl im dominierenden Pharma- als auch im Diagnostikgeschäft steigen. Der um Sonderfaktoren bereinigte Gewinn je Genussschein und Aktie soll parallel zum Verkaufsrückgang sinken. Die Dividende will Roche weiter anheben.

In der ersten Jahreshälfte sank der Umsatz währungsbereinigt um zwei Prozent auf 29,78 Milliarden Franken. Covid-Verkäufe herausgerechnet zogen die Konzernverkäufe acht Prozent an. Während der Umsatz in der Pharmasparte dank einer starken Nachfrage nach jüngst auf den Markt gebrachten Medikamenten um acht Prozent auf 22,68 Milliarden Franken stieg, brachen die Erlöse in der Diagnostiksparte um 23 Prozent auf 7,1 Milliarden ein. Als Umsatzrenner erwies sich das Anfang vergangenen Jahres auf den Markt gebrachte Augenmedikament Vabysmo, das mit 957 Millionen Franken an der Blockbuster-Marke kratzte.

Der um Sonderfaktoren bereinigte Gewinn je Genussschein und Aktie ging etwas mit fünf Prozent auf 10,10 Franken etwas stärker zurück als der Umsatz. Unter dem Strich stand nach sechs Monaten mit 7,56 Milliarden Franken um 17 Prozent weniger Reingewinn. Vor einem Jahr hatte eine Vergleichszahlung das Ergebnis hochgetrieben.

Erzrivale Novartis hatte seine Jahresprognose vergangene Woche angehoben.

