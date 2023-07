Dax kommt nach Fed-Entscheid kaum vom Fleck - VW rutschen ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ist der Dax am Donnerstag kaum verändert in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex notierte bei 16.135 Zählern. Die US-Notenbank hat die Geldpolitik weiter gestrafft, sich zugleich jedoch noch nicht auf die Höhe des Zinsgipfels festgelegt. Sie hob den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch um einen viertel Prozentpunkt an - auf die neue Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent.

Am frühen Nachmittag stand nun der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Volkswirte gehen davon aus, dass die Währungshüter die Zinsen das neunte Mal in Folge anheben werden. "Ähnlich wie bei der Fed bleibt jedoch die Frage, ob dann das Ende der Fahnenstange erreicht ist, oder ob es weitere Erhöhungen geben wird", schreiben die Analysten der Helaba in einem Kommentar. "Die EZB wird sich vermutlich alle Optionen offenhalten, um notfalls nochmals an der Zinsschraube drehen zu können."

Zu den größten Verlierern im Dax zählten die Volkswagen-Aktien mit einem Abschlag von rund drei Prozent. Der Autobauer hat das operative Ergebnis im zweiten Quartal dank abnehmender Lieferengpässe kräftig gesteigert, ist wegen der unsicheren Konjunktur bei seiner Absatzprognose aber vorsichtiger geworden.

