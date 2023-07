DAX® - Nach der Fed kommt die EZB

Bereits im Laufe des gestrigen Tages, also noch vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der nach dem deutschen Börsenhandel stattfand, fiel der DAX® erstaunlich stark zurück. Dabei hielt mit einem Ein-Wochen-Tief dann exakt die 16.000er-Marke stand und mit ihr letztlich auch die Gleitenden Durchschnitte der vergangenen 38 und 55 Börsentage. Der Schlusskurs lag dann wieder über 16.100 Punkten und dort befand sich auch die Indikation, als um 22 Uhr die US-Börsen schlossen. Diese hatten mit einer leicht freundlichen Tendenz auf den nicht unerwarteten Zinsschritt von 25 Basispunkten reagiert. Zum Beispiel aber ein Tages-Doji im S&P 500 zeigt, dass nicht unbedingt der Boden für eine anhaltende Rally bereitet wurde. Was heißt das für den DAX®? Erst einmal noch einmal abwarten, zunächst aber nur kurz, denn bereits heute Nachmittag gibt es die EZB-Zinsentscheidung, die direkt weitere Impulse liefern wird. Womöglich ist dann doch die 16.000er-Marke unter Beschuss, so dass die mittelfristigen Aufwärtstrendgeraden 500, 600 Punkte tiefer gefordert sein könnten. Oder aber, es startet der Angriff auf das Allzeithoch bei 16.427 Zählern.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

